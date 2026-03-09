Після ганебного старту другої частини УПЛ: Карпати близькі до звільнення іспанського тренера – ЗМІ

Львівські Карпати вчергове можуть залишитись без головного тренера.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Зазначається, що президент "зелено-білих" Володимир Матківський прийняв попереднє рішення щодо звільнення Франа Фернандеса з тренерського міста "левів" після провальної нічиєї з Кудрівкою (1:1) у 19 турі УПЛ-2025/26.

За інформацією джерела, найближчим часом стане відомо, чи була ця гра останньою для іспанського спеціаліста на чолі Карпат, чи отримає він ще один шанс у наступних поєдинках проти Полтави (13 березня) та Оболоні (22 березня).

Виконувачем обов'язків головного тренера Карпат у випадку відставки Фернандеса буде Сергій Лавриненко.

Нагадаємо, що Фернандес очолив львівський колектив у лютому 2026-го, коли наприкінці 2025 року був звільнений Владислав Лупашко. Цікаво, що під час зустрічі з уболівальниками 45-річний коуч заявив, що хоче стати першим іспанським наставником, який творитиме історію клубу.

Під керівництвом Фернандеса Карпати провели лише три гри, у яких зазнали поразок від Шахтаря (0:3) та Колоса (0:1), а також розписали мирову з Кудрівкою (1:1).

Львівський клуб після 19 турів посідає 11-те місце у турнірній таблиці УПЛ-2025/26, набравши 20 очок.