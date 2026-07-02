Сформувалися п'ять пар 1/8 фіналу ЧС-2026

За підсумками більшої частини матчів 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 з футболу до наступного раунду пробилися Канада, Марокко, Парагвай, Франція, Бразилія, Норвегія, Мексика, Бельгія, США та Англія. Станом на 2 липня вже сформовані п'ять пар 1/8 фіналу.

У першій парі 1/8 фіналу Канада зіграє з Марокко: північноамериканці пройшли ПАР, тоді як марокканці вибили Нідерланди в серії пенальті.

Ще одне протистояння сформували Парагвай і Франція – південноамериканці сенсаційно здолали Німеччину, а французи впевнено розібралися зі Швецією.

Третя відома пара – Бразилія проти Норвегії: бразильці в напруженому поєдинку вибили Японію, а команда Ерлінга Голанда пройшла Кот-д'Івуар.

Натомість на мексиканців, які перемогли Еквадор, чекатиме складний екзамен проти Англії, яка ледь переграла ДР Конго.

Бельгія відігралася із 0:2 у протистоянні проти Сенегалу, перевівши гру у додаткові тайми. Лише за їх підсумками команда Руді Гарсії змогла вирвати вольову перемогу в африканського суперника.

Суперника бельгійці дізналися у матчі США – Боснія і Герцеговина, де підопічні Маурісіо Почеттіно навіть у меншості оформили переконливу перемогу.

Перші п'ять пар 1/8 фіналу ЧС-2026

04.07 | 20:00 | Канада – Марокко

05.07 | 00:00 | Парагвай – Франція

05.07 | 23:00 | Бразилія – Норвегія

06.07 | 03:00 | Мексика – Англія

07.07 | 03:00 | США – Бельгія

Переможці цих матчів вийдуть до 1/4 фіналу чемпіонату світу. Чвертьфінальні поєдинки відбудуться 9-12 липня.