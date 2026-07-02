Найкращий бомбардир збірної Бельгії зізнався, завдяки чому вдалося вирвати перемогу у Сенегалу

Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку поділився емоціями після драматичної перемоги над Сенегалом в 1/16 фіналу ЧС-2026 з футболу (3:2).

Його цитує ФІФА.

Саме форвард італійського Наполі розпочав камбек "червоних дияволів". Лукаку з'явився на полі після перерви та на 86-й хвилині став автором першого голу бельгійської команди у ворота африканської збірної.

Далі уболівальники побачили бенефіс Юрі Тілеманса, який оформив дубль, забивши найпізніший гол в історії Мундіалю. Саме автор двох голів став найкращим гравцем протистояння.

"Це було інтенсивно, але ми виклалися на повну. Ми поступалися в рахунку, але продемонстрували характер. У таких матчах це саме те, що потрібно. Ця збірна Сенегалу – одна з найкращих команд на турнірі. Технічно, фізично і тактично було справді важко. Але коли ми підвищили інтенсивність пресингу, коли були першими на підборах, наш командний дух засяяв, і ми виграли цей матч", – сказав Ромелу.

Відзначимо, що Лукаку забив свій 92-й гол у 130 матчах за національну команду. Також в його активі 20 асистів.

Напередодні Ромелу став найкращим бомбардиром збірної Бельгії на чемпіонатах світу. Історичне досягнення підкорилося 33-річному форварду у поєдинку 3-го туру групового етапу ЧС-2026 проти Нової Зеландії. Нападник неаполітанців забив четвертий м'яч бельгійців, який став для нього шостим в історії Мундіалю. 1 липня ж Лукаку оформив свій вже сьомий результативний удар.

Додамо, що в 1/8 фіналу команда Руді Гарсії зіграє проти переможця пари США – Боснія і Герцеговина.