Португалія – Хорватія: хто фаворит центрального матчу 1/16 фіналу ЧС-2026

У ніч проти 3 липня збірні Португалії та Хорватії зіштовхнуться у центральному протистоянні в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Поєдинок розпочнеться о 02:00 (за київським часом) та відбудеться на стадіоні "BMO Field" у Торонто. Головним арбітром зустрічі буде норвежець Еспен Ескос. Пряма трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитами дуелі будуть португальці – 1,75, тоді як перемогу хорватів оцінюють коефіцієнтом 5 рівно. Нічия – 3,75. Прохід в 1/8 фіналу команди Роберто Мартінеса – 1,36, а Хорватії – 3,20.

Очне протистояння Португалії та Хорватії на ЧС-2026 розпочне другий десяток лобових зустрічей між цими європейськими збірними. У попередніх 10 іграх більше перемагали "лузітани" – 7 проти однієї поразки. Ще у 2-х поєдинках була зафіксована нічия.

Востаннє португальці грали проти хорватів восени 2024-го. Та гра Ліги націй закінчилася мировою 1:1. На чемпіонатах світу ще не перетиналися.

Переможець пари Португалія – Хорватія вийде в 1/8 фіналу на тріумфатора дуелі Іспанія – Австрія.

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