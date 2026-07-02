Півзахисник Баєра визнаний найкращим гравцем матчу США – Боснія і Герцеговина

Атакувальний півзахисник збірної США Малік Тілльман став найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 з футболу проти Боснії і Герцеговини.

Про це інформує ФІФА.

24-річний футболіст, який вийшов у стартовому складі господарів, подвоїв перевагу команди Маурісіо Почеттіно – 2:0. Йому вдався красивий удар зі небезпечного стандарту.

Гравець леверкузенського Баєра забив свій 4-й гол у 34-х іграх за національну команду та дебютний на цьому ЧС.

Слід відзначити, що із 64-ї хвилини грала у меншості через вилучення свого ключового нападника Балогуна. Навіть удесятьох США змогла збільшити свою перевагу та у підсумку вийти до 1/8 фіналу поточного Мундіалю.

Додамо, що збірна США уперше за 24 роки виграла матч плейоф ЧС. Останній і єдиний успіх у матчах на виліт був у 2002-му.

В 1/8 фіналу поточного Мундіалю американці зіграють проти Бельгії, яка в 1/16 фіналу вирвала вольову перемогу у Сенегалу (3:2). Поєдинок відбудеться 7 липня о 03:00 (за київським часом).