Канада в боротьбі за історичний чвертьфінал, Франція спробує покарати кривдника Німеччини: анонс 24-го дня ЧС-2026

У суботу, 4 липня, на чемпіонаті світу 2026 року з футболу розпочнеться стадія 1/8 фіналу.

Збірна Канади намагатиметься й надалі переписувати власну історію виступів на мундіалях, тоді як Марокко спробує довести, що півфінал чотири роки тому та перемога над Нідерландами на попередній стадії плейоф – далеко не випадкові досягнення.

В іншому матчі ігрового дня Парагвай прагнутиме підтвердити, що сенсаційний вихід до 1/8 фіналу після перемоги над Німеччиною не був випадковістю. Суперником південноамериканців стане збірна Франції – один із головних фаворитів турніру.

Розклад 24-го ігрового дня ЧС-2026

Поєдинок Канада – Марокко розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Матч Парагвай – Франція стартує опівночі. Зважаючи на те, що зустріч відбудеться у ніч із суботи на неділю, а вирішальна стадія чемпіонату світу традиційно привертає підвищену увагу, час початку можна вважати цілком комфортним для українських уболівальників.

Субота, 4 липня

20:00. Канада – Марокко (1/8 фіналу)

00:00. Парагвай – Франція (1/8 фіналу)

Канада – Марокко: матч, у якому все може вирішити одна помилка?

Матч-відкриття стадії 1/8 фіналу відбудеться на стадіоні "NRG Stadium" у Х'юстоні.

У чотирьох матчах за участю збірної Канади було забито 12 м'ячів, однак половина з них припала на розгром Катару (6:0). У поєдинках за участю Марокко глядачі побачили 11 голів, із яких шість – у зустрічі проти Гаїті (4:2). В усіх інших матчах за участю цих команд було зафіксовано тотал менше 2,5 гола.

Обидві збірні, попри наявність виконавців високого класу в атаці, діють досить прагматично й не схильні до надмірного ризику. Саме тому не виключено, що долю путівки до чвертьфіналу визначить лише один забитий м'яч. Водночас ранній гол здатен суттєво змінити характер зустрічі та змусити одну з команд діяти значно агресивніше.

Для Канади вихід до 1/8 фіналу вже став історичним досягненням. На чемпіонатах світу 1986 та 2022 років "кленові" програли всі шість своїх матчів. На домашніх стадіонах (поєдинки групового етапу команда проводила в Торонто та Ванкувері) канадці здобули перше очко, першу перемогу та вперше пробилися до плейоф. Уже в американському Інглвуді підопічні Джессі Марша здобули й дебютну перемогу в матчі на вибування. Вона далася непросто – єдиний гол у зустрічі з Південною Африкою Стівен Еуштакіу забив лише на 90+2-й хвилині.

Стівен Еуштакіу (№7)

Марокко ж продовжує підтверджувати, що нині переживає один із найкращих періодів у своїй футбольній історії. Після чемпіонату світу 1998 року команда пропустила чотири мундіалі поспіль. У 2018 році марокканці завершили виступ уже на груповому етапі, набравши лише одне очко, а в Катарі сенсаційно дійшли до півфіналу. Тепер команда вже гарантувала собі щонайменше місце в 1/8 фіналу.

Підопічні Мохамеда Уахбі поки не зазнали жодної поразки, хоча вже зустрічалися з такими грандами, як Бразилія та Нідерланди (обидва матчі завершилися з рахунком 1:1), а також із міцною збірною Шотландії (1:0). Лише у грі проти Гаїті (4:2) представники Африки були беззаперечними фаворитами.

Переможець цього протистояння у чвертьфіналі зустрінеться з найсильнішим у парі Парагвай – Франція.

Історія протистоянь

Попри те, що команди представляють різні континенти, вони вже чотири рази зустрічалися між собою. Перевага повністю на боці "Атлаських левів": три перемоги та одна нічия.

Єдина нічия (1:1) була зафіксована в червні 1994 року в товариському матчі. До цього марокканці перемогли 3:2 у спарингу 1984 року, а у 2016-му здобули ще одну впевнену перемогу – 4:0.

На чемпіонаті світу 2022 року суперники зустрілися на груповому етапі. Канада більше володіла м'ячем (57% проти 43%), однак поступилася з рахунком 1:2.

Орієнтовні склади

Капітан збірної Канади Альфонсо Девіс пропустив усі матчі групового етапу, а в поєдинку проти Південної Африки з'явився на полі лише на 74-й хвилині. Не виключено, що й цього разу він розпочне зустріч у запасі, щоб посилити гру після перерви.

Через пошкодження матч 1/16 фіналу пропустив півзахисник Сассуоло Ішмаель Коне. У Марокко кадрових втрат немає – всі футболісти доступні для участі в матчі.

Канада: Крепо – Лар'є, Бомбіто, Ду Фужероль, Джонстон – Ахмед, Еуштакіу, Саліба, Б'юкенен – Ларін, Девід.

Марокко: Буну – Хакімі, Діоп, Ріад, Мазрауї – Буадді, Ель-Айнауї, Діас, Унахі, Ель-Ханнус – Сайбарі.

Парагвай – Франція: для одних – шанс продовжити казку, для інших – підтвердити статус головного фаворита

Центральний матч ігрового дня відбудеться на стадіоні "Lincoln Financial Field" у Філадельфії.

Парагваю для виходу до цієї стадії вистачило трьох забитих м'ячів. Водночас підопічні Густаво Альфаро пропустили лише п'ять разів. Саме організована гра в обороні стала головною причиною того, що вони сенсаційно вибили з турніру збірну Німеччини.

Не варто забувати й про переможний матч із Туреччиною (1:0), у якому парагвайці майже 70 хвилин грали в меншості. Зберегти свої ворота "сухими" їм вдалося й у поєдинку проти Австралії (0:0). Єдиний серйозний збій стався в першому турі, коли збірна США чотири рази вразила їхні ворота.

Французи також демонструють високий рівень гри в обороні, пропустивши лише два м'ячі, однак їхня атака виглядає ще більш переконливо – 13 голів у чотирьох матчах. Сенегал, Ірак та Швеція по три рази діставали м'яч із власних воріт, а Норвегія – чотири.

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Зараз "Ле Бле" багато хто вважає головним фаворитом чемпіонату світу. Водночас варто пам'ятати, що перемога над Сенегалом (3:1) далася не так уже й легко: Бредлі Барколя вивів французів уперед лише на 82-й хвилині, а остаточний рахунок Кіліан Мбаппе встановив аж на 90+6-й. Ірак виявився одним із найслабших учасників турніру, Норвегія виступала не оптимальним складом, а Швеція вже не має того рівня, який демонструвала за часів праймового Златана Ібрагімовича.

Саме тому Парагвай цілком можна назвати найсерйознішим випробуванням для команди Дідьє Дешама на цьому чемпіонаті світу.

Історія протистоянь

Суперництво цих збірних розпочалося на чемпіонаті світу 1958 року. Тоді вони зустрілися на груповому етапі, а матч перетворився на справжню гольову феєрію. Франція здобула яскраву перемогу з рахунком 7:3, а Жюст Фонтен оформив хет-трик.

Наступна зустріч відбулася майже три десятиліття потому – у 1985 році в Парижі. У товариському матчі французи знову були сильнішими, цього разу з рахунком 3:1.

Одне з найвідоміших протистоянь між командами відбулося на чемпіонаті світу 1998 року у Франції. Парагвай довгий час стримував атаки господарів турніру, а легендарний воротар Хосе Луїс Чілаверт неодноразово рятував свою команду. Проте на 114-й хвилині Лоран Блан вписав своє ім'я в історію світового футболу, забивши перший в історії чемпіонатів світу "золотий гол", який вивів Францію до чвертьфіналу. Тоді "Ле Бле" у підсумку стали чемпіонами світу.

Четвертий матч між командами завершився першою нічиєю в історії їхнього протистояння. У 2011 році Парагвай знову продемонстрував чудову організацію гри в обороні, практично не дозволивши французам створити небезпечні моменти. Безгольова нічия стала цілком закономірним результатом.

Востаннє суперники зустрічалися у 2017 році. У товариському матчі в Ренні парагвайці зазнали нищівної поразки – 0:5. Один із м'ячів тоді забив Усман Дембеле, який нині залишається одним із ключових футболістів збірної Франції.

Орієнтовні склади

Під питанням участь у матчі захисника Парагваю Омара Альдерете та нападника Франції Маркуса Тюрама. Перший відновлюється після травми коліна, тоді як форвард "Ле Бле" пропустив попередні матчі збірної через проблеми з литковим м'язом.

Парагвай: Гілл – Касерес, Веласкес, Гомес, Алонсо, Майдана – Альмірон, Кубас, Галарса – Авалос, Енкісо.

Франція: Меньян – Дінь, Упамекано, Кунде, Саліба – Чуамені, Рабйо – Дембеле, Мбаппе, Олісе – Барколя.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.