Німеччина – Парагвай: відео голів матчу 1/16 фіналу ЧС-2026

У ніч з 29 на 30 червня відбувається матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Німеччини та Парагваю.

Парагвай несподівано вийшов вперед на 42-й хвилині. Хуліо Енкісо відгукнувся на подачу партнера та головою переправив м'яч у сітку воріт.

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі на груповому етапі німці поступилися Еквадору з рахунком 1:2. Водночас Парагвай здобув потрібну нічию з Австралією.

Напередодні Бразилія з камбеком перемогла Японію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.