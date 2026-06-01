Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Німеччина – Парагвай: відео голів матчу 1/16 фіналу ЧС-2026

Олександр Булава — 30 червня 2026, 00:32
Німеччина – Парагвай: відео голів матчу 1/16 фіналу ЧС-2026
Деніз Ундав
Getty Images

У ніч з 29 на 30 червня відбувається матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Німеччини та Парагваю.

Парагвай несподівано вийшов вперед на 42-й хвилині. Хуліо Енкісо відгукнувся на подачу партнера та головою переправив м'яч у сітку воріт.

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі на груповому етапі німці поступилися Еквадору з рахунком 1:2. Водночас Парагвай здобув потрібну нічию з Австралією.

Напередодні Бразилія з камбеком перемогла Японію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Збірна Парагваю з футболу Збірна Німеччини з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Німеччини з футболу

Від "собаки без нації" до джокера Бундестім: завод, голи і цькування Деніза Ундава
Клопп розкрив причини сенсаційної поразки Німеччини від Еквадору у третьому турі ЧС-2026
Це не той футболіст, якого ми знаємо: легендарний Матеус розкритикував гру Ноєра у матчі проти Еквадору на ЧС-2026
Це не моя помилка: Ноєр відреагував на другий гол від Еквадора
Було занадто багато імпровізації: Нагельсманн – про сенсаційну поразку від Еквадору на ЧС-2026

Останні новини