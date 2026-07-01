Збірна Франції повторила унікальне досягнення Бразилії на чемпіонаті світу
Збірна Франції розгромила команду Швеції у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026, завдяки чому повторила унікальне досягнення в історії турніру.
Про це повідомляє OptaJean.
Французи стали лише другою командою в історії Мундіалів, у складі якої одразу три гравці зробили 5+ гольових дій за один турнір – це Майкл Олісе (5 асистів), Усман Дембеле (4 голи та 2 асисти) та Кіліан Мбаппе (6 голів та 2 асисти).
Раніше таке вдавалося лише збірній Бразилії ще у 2002 році. Тоді на турнірі сяяли Роналдо, Рівалдо та Роналдінью.
Додамо, що в 1/8 фіналу Франція зустрінеться з Парагваєм – південноамериканці сенсаційно здолали Німеччину. Зустріч відбудеться 5 липня та розпочнеться опівночі.
За оцінками ліцензованого букмекера GGBET, фаворитом протистояння є підопічні Дідьє Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,23. Нічия – 6,37. Виграш Парагваю – 15.81.
Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua, є актуальними станом на 17:49 1 липня та можуть змінюватися.
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