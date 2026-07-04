Мессі позбавляє Кабо-Верде мрії, Азія втрачає останнього представника: підсумки 23-го дня ЧС-2026

Останній ігровий день стадії 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року подарував уболівальникам чимало драматичних моментів. У протистоянні Австралії та Єгипту переможця визначила серія пенальті, скромна збірна Кабо-Верде була за крок від сенсації в матчі проти чинних чемпіонів світу, а Колумбія мінімально здолала Гану.

Результати 23-го дня ЧС-2026

П'ятниця, 3 липня

Австралія – Єгипет 1:1, 2:4 у серії пенальті (1/16 фіналу)

Субота, 4 липня

Австралія – Єгипет: джокер перед серією пенальті не спрацював

Рівність команд на папері повністю підтвердилася й на полі. Єгипет більше володів м'ячем (58% проти 42%), натомість Австралія завдала більше ударів – 16:14.

Втім, головною дійовою особою зустрічі став воротар Патрік Біч, який зробив кілька сейвів. Наставник австралійців до останнього беріг свою фінальну заміну й використав її на 118-й хвилині, несподівано замінивши його. На поле вийшов досвідчений Меттью Раян, який свого часу виступав за лондонський Арсенал, а минулого сезону допоміг Леванте зберегти місце в Ла Лізі.

Перед серією пенальті футболісти збірної Єгипту переглянули на ноутбуці виконання одинадцятиметрового Кіліаном Мбаппе у складі мадридського Реала саме у ворота Леванте, які захищав Раян.

Схоже, цього короткого аналізу виявилося достатньо. "Фараони" реалізували всі чотири свої спроби, тоді як австралійці двічі не зуміли переграти воротаря.

Єгипет став другим представником Африки в 1/8 фіналу. Раніше путівку до наступної стадії здобуло Марокко, яке вибило Нідерланди. Символічно, що й тоді долю протистояння вирішила серія пенальті.

Натомість Австралія не змогла відстояти честь Азійської футбольної конфедерації. Ще на груповому етапі турнір залишили Іран, Ірак, Південна Корея, Йорданія та Узбекистан. У плейоф Японія поступилася Бразилії, а тепер вибула й Австралія. Таким чином, чемпіонат світу продовжиться без жодного представника азійського регіону.

The fans have spoken – Mohamed Salah is your Superior Player of the Match! 👑#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/fm3FanvkIi — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

Найкращим гравцем матчу визнали Мохамеда Салаха. Вінгер провів на полі всі 120 хвилин і впевнено реалізував свою спробу в серії пенальті.

Аргентина – Кабо-Верде: шедевр Кабрала проти геніальності Мессі

На груповому етапі Кабо-Верде тричі зіграло внічию, але цього вистачило для другого місця у квартеті. Аргентина ж набрала максимум очок із різницею м'ячів 8:1, тому більшість очікувала на впевнену перемогу чинних чемпіонів світу.

Після паузи на гідратацію м'яч контролювали аргентинці. Після 14 передачі поспіль круглий дістався до Ліонеля Мессі, який двома дотиками переправив його у сітку воріт Возіньї. Капітан "Альбіселесте" оновив власне історичне досягнення, забивши у восьмому поспіль матчі чемпіонату світу.

Схоже, цей гол дещо розслабив фаворита. Аргентинці знизили темп, за що були покарані – на 59-й хвилині Дерой Дуарте відновив рівновагу.

Цілком можливо, що команда Ліонеля Скалоні оформила б путівку до чвертьфіналу ще в основний час, якби не блискуча гра Возіньї. Голкіпер Кабо-Верде спочатку виграв дуель у Мессі під час виходу віч-на-віч, а згодом ефектно парирував його небезпечний удар зі штрафного.

На початку першого екстратайму захисники дебютанта мундіалю загубили Лісандро Мартінеса. Оборонець прийняв м'яч у штрафному майданчику, обробив його та точно пробив у ближній кут.

Втім, відповідь надійшла майже миттєво. Контратака Кабо-Верде могла перейти у позиційний наступ, однак Сідні Кабрал вирішив пробити здалеку. Його ювелірний удар у самісіньку "дев'ятку" не залишив жодних шансів Еміліано Мартінесу.

Розв'язка настала на 111-й хвилині. Після подачі Ліонеля Мессі з кутового Крістіан Ромеро виграв боротьбу на другому поверсі, а м'яч після рикошету від Дінея опинився у воротах. Згодом гол записали як автогол – ще один на цьому чемпіонаті світу.

У заключні хвилини складалося враження, що саме Кабо-Верде є чинним чемпіоном світу. Африканська команда сміливо тиснула, вигравала більшість єдиноборств і регулярно створювала моменти біля воріт суперника. Особливо небезпечним був штрафний у виконанні Кабрала, однак цього разу Еміліано Мартінес продемонстрував свою майстерність.

Аргентина все ж здобула путівку до 1/8 фіналу, але гра залишила чимало запитань як у тренерського штабу Ліонеля Скалоні, так і у вболівальників.

Втім, є футболіст, до якого претензій обмаль. Ліонель Мессі вкотре став лідером своєї команди та заслужено отримав нагороду найкращого гравця матчу.

Колумбія – Гана: мінімально, але впевнено

Ці збірні вперше зустрілися між собою, і одразу – в матчі плейоф чемпіонату світу. Атмосфера поєдинку та висока ціна помилки, схоже, позначилися на грі обох команд, адже за 90 хвилин вони створили небагато справді небезпечних моментів.

Долю зустрічі вже на 14-й хвилині вирішив гол 28-річного вінгера Джона Аріаса. Більшу частину кар'єри він провів у клубах Колумбії та Бразилії. Минулого сезону футболіст уперше спробував закріпитися в Європі, однак цей етап навряд чи можна назвати успішним – лише один гол у 23 матчах за Вулвергемптон, який фінішував на останньому місці в АПЛ. Проте цього вечора саме Аріас став героєм для своєї збірної.

Гана за весь матч не завдала жодного удару в площину воріт Каміло Варгаса. Тож, попри мінімальний рахунок, перемога Колумбії виглядала цілком закономірною й не викликала жодних сумнівів.

Колумбійці вчетверте зіграють у 1/8 фіналу чемпіонату світу. Подолати цю стадію "Лос Кафетерос" поки вдалося лише одного разу – у 2014 році, коли вони перемогли Уругвай (2:0) у принциповому латиноамериканському протистоянні. Тепер на шляху до повторення найкращого результату стоятиме збірна Швейцарії.

Найкращим гравцем матчу визнали Луїса Діаса.

Your votes are in – Luis Díaz is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! ⚽



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/azSveEv21b — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Гонка бомбардирів ЧС-2026

Ліонель Мессі після чергового забитого м'яча став одноосібним лідером бомбардирських перегонів. На рахунку капітана збірної Аргентини вже сім голів.

Лише один м'яч йому поступається Кіліан Мбаппе. По п'ять разів відзначилися Ерлінг Голанд і Гаррі Кейн.

Володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле також має всі шанси на "Золоту бутсу" ЧС-2026.

Ліонель Мессі (Аргентина) – 7 голів (4 матчі) Кіліан Мбаппе (Франція) – 6 голів (4 матчі) Ерлінг Голанд (Норвегія) – 5 голів (3 матчі) Гаррі Кейн (Англія) – 5 голів (4 матчі) Усман Дембеле (Франція) – 4 голи (4 матчі) Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 4 голи (2 матчі) Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 4 голи (4 матчі)

Що далі чекає на вболівальників ЧС-2026?

4 липня стартує стадія 1/8 фіналу. Ігровий день відкриє поєдинок між Канадою та Марокко, який розпочнеться о 20:00. Матч відбудеться на "NRG Stadium" у Х'юстоні.

У нічному слоті 24-го ігрового дня Парагвай, який сенсаційно вибив із турніру збірну Німеччини, перевірить на міцність одного з головних фаворитів чемпіонату – Францію. Завдання для південноамериканців буде надзвичайно складним, адже "Ле Бле" виграли всі чотири свої матчі на турнірі із загальною різницею м'ячів 13:2.