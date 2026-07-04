Парагвай – Франція: чи прогнозують букмекери сенсацію в 1/8 фіналу ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Парагваю та Франції.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Дідьє Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,20. Нічия – 7,00. Виграш представників Південної Америки – 16,00.

Прохід Парагваю до наступної стадії турніру – 9,00. На те, що "Ле Бльо" проб'ються до 1/4 фіналу – 1,07.

Протистояння відбудеться 5 липня на "Лінкольн Файненшел Філд" у Філадельфії. Стартовий свисток пролунає опівночі за київським часом.

Зазначимо, що на попередній стадії підопічні Густаво Альфаро в серії пенальті пройшли Німеччину. Збірна Франції без проблем здолала Швецію.

Нагадаємо, що напередодні визначились усі пари 1/8 фіналу. Ця стадія турніру триватиме до 7 липня.

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