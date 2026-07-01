Я добре усвідомлюю, на якому рівні граю: Мбаппе – про перемогу над Швецією в 1/16 фіналу ЧС-2026

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував перемогу своєї команди у матчі з національною командою Швеції у 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року (3:0), зазначивши, що він і команда усвідомлюють, що від них вимагається.

Його слова наводить RMC.

"Я добре усвідомлюю, на якому рівні граю, де перебуваю і що саме маю робити. Команда також розуміє, що від неї вимагається тут. Це турнір, який щойно стартував. Сьогодні ми провели хороший матч, навіть попри непростий початок. Потім ми увійшли в гру, створили кілька моментів, які могли реалізувати ще раніше.

Парагвай? Зараз мої думки більше про роздягальню та відновлення. Вони вже показали, що це команда, до якої потрібно ставитися серйозно – вони обіграли Німеччину. Ми поїдемо туди лише з однією метою – перемогти", – наголосив Мбаппе.