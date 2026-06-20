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Парагвай із найшвидшим голом на ЧС-2026 вибив Туреччину з турніру

Денис Іваненко — 20 червня 2026, 08:05
Парагвай із найшвидшим голом на ЧС-2026 вибив Туреччину з турніру
Туреччина – Парагвай, результат матчу ЧС-2026
Getty Images

У суботу, 20 червня, відбувся матч другого туру групи D на чемпіонаті світу-2026 із футболу, в якому збірна Парагваю здолала Туреччину з рахунком 1:0.

Це було друге очне протистояння між командами в історії. Вперше вони грали між собою в 1995 році й та товариська зустріч завершилась "сухою" нічиєю.

Цього ж разу південноамериканська збірна вийшла вперед уже на другій хвилині. Автором гола став Матіас Галарса.

Півзахисник Атланти Юнайтед підхопив м'яч після передачі Хуліо Енкісо й наважився на удар із середньої відстані. Він ідеально влучив у нижній кут, записавши у свій актив найшвидший гол на турнірі.

Наприкінці першого тайму парагвайці залишились у меншості. Мігель Альмірон отримав вилучення за неспортивну поведінку.

Він щось сказав супернику, прикривши рот рукою. Згідно з новими правилами, за це арбітр має карати футболіста червоною карткою, що він і зробив.

Туреччина грала першим номером до цього, а після вилучення її домінування стало ще більш явним. Європейці постійно грали на м'ячі та створювали чимало моментів, проте реалізувати їх так і не вдалось.

Один із найнебезпечніших був на 82-й хвилині, коли точну передачу у штрафному майданчику прийняв Джан Узун. Він завдав удару по воротах, після якого м'яч пролетів у кількох сантиметрах від лівої стійки.

Врешті-решт парагвайці відбились і наблизились до виходу у плейоф. Востаннє вони грали на ЧС у 2010 році й тоді дійшли до чвертьфіналу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група D, 2 тур

Туреччина – Парагвай 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 2 Галарса
Вилучення: 45+3 Альмірон

Зазначимо, що ця поразка позбавила шансів Туреччину на вихід у плейоф. Вона може наздогнати Парагвай чи Австралію, але поступатиметься їм через поразки в очних протистояннях.

Нагадаємо, що напередодні збірна США гарантувала собі вихід до 1/16 фіналу. Це сталось після перемоги над австралійцями з рахунком 2:0.

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