Хеттрик Девіда та жахлива травма Коне: Канада розгромила Катар у другому турі ЧС-2026

Збірна Канади оформила розгром у матчі другого туру в групі B на чемпіонаті світу 2026 з футболу проти Катару.

Зустріч завершилася із рахунком 6:0.

Гра почалася з тиску канадців. Вже на 16-й хвилині був відкритий рахунок завдяки зусиллям нападників "кленових листів" та помилці катарського воротаря.

Джонатан Девід насилу пробив у ворота Абунади, хоч і голкіпер парирував удар, але м'яч зрикошетив прямо до Ларіна, чим 31-річний форвард і майстерно скористався.

А вже через 13 хвилин взяття воріт відзначився й сам Девід. Він вдало обробив м'яч у штрафному майданчику та майстерно пробив у площину володінь катарського воротаря.

На 33-й хвилині у ворота "бордових" було призначено пенальті через фол Аль-Аміна у карному майданчику, проте пізніше рефері змінив своє рішення та скасував 11-метровий, оскільки порушення правил відбулося поза штрафною зоною. Утім, 26-річному захиснику катарців все одно показали червону картку, підопічні Хулена Лопетегі залишилися в меншості.

Під завісу першого тайму перевагу збільшив Джонатан Девід, оформивши дубль. Здавалося, питання, хто виграє цей матч, вже вирішене, інтрига полягала лише в підсумковому рахунку

Гра проходила за повною домінацією з боку "кленових листів". На 53-й хвилині сталася найжахливіша подія цієї гри. Захисник "бордових" Мадібо пішов у небезпечний підкат проти Ісмаеля Кане, який призвів до травми.

З емоцій канадського півзахисника стало зрозуміло, що пошкодження має серйозний характер. Ісмаеля винесли на ношах, Мадібо отримав друге вилучення для своєї команди.

Далі голом відзначився Саліба, який вийшов на заміну. Він відсвяткував це взяття воріт, піднявши футболку з 8 номером свого травмованого партнера по команді Кане.

Згодом Мохаммад Аль-Маннаї теж забив м'яч, щоправда, у власні ворота. А під завісу гри Джонатан Девід оформив хеттрик та опинився в одному списку із Ліонелем Мессі, який раніше відзначився 3 голами у матчі проти Алжиру.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група B, 2-й тур, 19 червня

Канада – Катар 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 16 Ларін, 2:0 – 29 Девід, 3:0 – 45+3 Девід, 4:0 – 64 Саліба, 5:0 – 75 Аль-Маннаї (автогол), 6:0 – 90+2 Девід

Зауважимо, що це перша перемога для "кленових листів" на чемпіонатах світу. Також це перший раз в історії, коли збірна Канади відзначилася голами у двох матчах мундіалю поспіль.

За підсумками гри Канада з 4 очками посіла перше місце у таблиці B. Стільки ж залікових балів має і Швейцарія, проте вона поступається за сумою забитих м'ячів.

Нагадаємо, що раніше Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину під завісу гри 2-го туру групи В на світовій першості-2026. Авторами голів стали Манзамбі, Варгас, Махмич та Джака, який відзначився з 11-метрової позначки.