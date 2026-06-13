США розгромили Парагвай на ЧС-2026 з першим дублем та автоголом на турнірі

У ніч з 12 на 13 червня відбувся перший матч групи D на чемпіонаті світу-2026 із футболу, в якому зустрічались збірні США та Парагваю.

Гра завершилася з рахунком 4:1.

Доля протистояння практично вирішалась ще в першому таймі. Господарі турніру вийшли вперед у рахунку на сьомій хвилині – Даміан Бобаділья намагався перервати передачу та ненавмисно спрямував м'яч у власні ворота.

На 28-й хвилині Фоларін Балогун подвоїв перевагу американців, перегравши голкіпера після виходу віч-на-віч. Проте згодом цей гол скасували після перегляду VAR через офсайд.

24-річний форвард не знітився та вже в наступній атаці знову забив, але цього разу в межах правил. Він замкнув передачу від Крістіана Пулішича.

А вже на п'ятій компенсованій хвилині форвард оформив дубль. Він у штрафному майданчику переграв захисника та без шансів для воротаря пробив у дальню дев'ятку, довівши справу до розгрому.

На початку другого тайму сталась історична подія. Згідно з новими правилами, вперше на ЧС-2026 передивилися на VAR першу жовту картку для захисника США Тіма Ріма.

Головний арбітр особисто пішов дивитись відео епізоду, після перегляду якого скасував "гірчичник" гравцю американців. Натомість він дав жовту за симуляцію футболісту збірної Парагваю Мігелю Альмірону.

На 73-й хвилинці парагвайці змогли відіграти один м'яч. Маурісіо із близької відстані пробив у дальній нижній кут, але вже на останній компенсованій хвилині Джованні Рейна все ж таки оформи розгром.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група D, 1 тур

США – Парагвай 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 7 Бобаділья (АГ), 2:0 – 31 Балогун, 3:0 – 45+5 Балогун, 3:1 – 73 Маурісіо, 4:1 – 90+8 Рейна

Нагадаємо, що у квартеті D також зіграють Туреччина й Австралія. Їхнє очне протистояння відбудеться 14 червня та розпочнеться о 7:00 за київським часом.