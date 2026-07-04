Ключовий гравець збірної Франції пропустить матч з Парагваєм

Опорний півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені не зіграє за збірну Франції в 1/8 фіналу ЧС-2026 з Парагваєм.

Про це повідомляє RMC Sport.

Віцекапітан відчув дискомфорт у стегні під час тренування в п'ятницю. Очікується, що його заміною у стартовому складі стане Ману Коне.

Зазначається, що Орельєн пропустить близько чотирьох днів через ушкодження. Його повернення очікується 9 липня і він зможе зіграти в потенційному чвертьфінальному матчі. У разі проходу Парагваю, на Францію чекає зустріч з переможцем протистояння Канада – Марокко.

Чуамені на поточній світовій першості зіграв у трьох матчах, відзначившись однією результативною передачею.

Матч між національними збірними Парагваю та Франції відбудеться у Філадельфії та розпочнеться 5 липня о 00:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Франції розгромила команду Швеції у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу, а Парагвай сенсаційно здолав Німеччину.