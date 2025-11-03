Реванш Шахтаря у класичному, Карпати зупинили переможну ходу ЛНЗ. Підсумки 11 туру УПЛ

У понеділок, 3 листопада, завершився чотириденний тур, 11-й в Українській Прем'єр-лізі, який подарував багато цікавих матчів.

"Чемпіон" традиційно підбиває підсумки туру.

31 жовтня (п’ятниця)

Кудрівка – Оболонь 1:0

1 листопада (субота)

Кривбас – Полтава 2:2

Колос – Олександрія 1:1

Епіцентр – Верес 2:3

2 листопада (неділя)

Зоря – Рух 1:0

– Рух Шахтар – Динамо 3:1

3 листопада (понеділок)

ЛНЗ – Карпати 0:1

Полісся – Металіст 1925 0:0

Пародія і перервана серія чемпіонів

Минулий тиждень подарував нам одразу два матчі українського "класичного". Спочатку в середу Динамо та Шахтар зустрілися у поєдинку Кубку України у Києві, а згодом, у неділю, в рамках національної першості у Львові вже "гірники" приймали киян.

Звісно, в 11-му турі УПЛ уся увага була прикута до протистояння двох грандів. Якщо не зважати на всі клубні уподобання, то матч на "Арені Львів" вийшов, як і належить "класичному": голи, емоції, скандали та інтрига до останньої хвилини – все, як люблять українські вболівальники.

Читайте також : Шахтар з суперголом Невертона здолав Динамо в 11 турі УПЛ

Так, "гірники" перемогли 3:1 і одноосібно очолили турнірну таблицю чемпіонату, випереджаючи киян на чотири очки. Цією перемогою донеччани перервали безпрограшну серію Динамо в УПЛ, яка тривала 42 матчі: 27 перемог та 15 нічиїх. Варто зазначити, що найдовша серія без поразок належить Шахтарю – 55 матчів у 2000–2002 роках.

Також "класичне" запам'ятається емоціями Андрія Ярмоленка, який не зовсім лагідно "обійняв" Валерія Бондара наприкінці поєдинку.

Фантастичним голом Владислава Кабаєва – але є одне "але": голом у власні ворота.

Та "ґейтом" у бік Дениса Попова, який мав необережність порівняти нинішніх легіонерів Шахтаря з гравцями минулого, назвавши тих "пародіями" на Марлоса, Тайсона та інших. Після гри у Львові захиснику киян дісталося на горіхи від вболівальників, тренерів та експертів.

Ну і "вишенькою" стала заява УАФ у понеділок, що у ворота Шахтаря не поставили справедливий пенальті. Хай там як – за це ми й любимо український футбол.

Читайте також : Ексклюзив Колишній арбітр ФІФА проаналізував суперечливі епізоди матчу Шахтар – Динамо

Хто за грандами?

Цікаво, що в минулому турі жоден із претендентів на медалі (Динамо та Шахтар виносимо за дужки) не переміг і втратив очки, що робить боротьбу за єврокубки ще цікавішою.

Ще тиждень тому ЛНЗ тимчасово очолював турнірну таблицю, а вже в понеділок програв домашній матч Карпатам. У львів’ян досить цікава команда, яка в цьому сезоні ще не програвала на виїзді (3 перемоги, 2 нічиї). У Черкасах усе вирішив гол Ігоря Краснопіра в першому таймі, і ЛНЗ мінімально поступився вдома.

Втратили також очки амбітні Полісся та Кривбас, але, на відміну від ЛНЗ, вони набрали по одному заліковому пункту. Певно, криворізькому клубу найбільш прикро втрачати цінні бали, адже у нього був матч проти аутсайдера турніру – Полтави. Підопічні Патріка ван Леувена після програного першого тайму вирівняли ситуацію на початку другого, завдяки голу Єгора Твердохліба, який рветься в лідери бомбардирської гонки, але дотиснути новачка чемпіонату не вдалося.

Полісся ж у Житомирі розійшлося миром із Металістом-1925 – забитих голів вболівальники не побачили.

Драма в Тернополі

Кінцівці матчу Епіцентра та Вереса позаздрить навіть АПЛ. Команда з Рівного спокійно вела в матчі 2:0 до 70-ї хвилини, але потім Епіцентр заробив право на пенальті, а через деякий час – ще один. І вже маємо на табло 2:2, дубль на рахунку Хоакінете на 81-й хвилині. Але вже через хвилину Віталій Бойко вивів "народний клуб" уперед! Довгоочікувана перемога рівненського клубу, який до цього не перемагав п’ять матчів поспіль.

Хто в домі господар?

Цікавим виявилося також протистояння Кудрівки та Оболоні. Річ у тім, що новачок УПЛ із Чернігівської області грає свої домашні поєдинки саме на стадіоні "пивоварів", і це можна було б назвати своєрідним дербі. У першому таймі Артур Думанюк вивів номінальних господарів уперед, і, у підсумку, цей гол став переможним – попри повні трибуни "Оболонь-Арени", що підтримували місцеву команду.

Варто зазначити, що для Кудрівки ця "домашня" перемога стала четвертою із шести матчів! Ще два закінчилися внічию.

Кепські справи

Зовсім погано все поки що в Олександрії та Колоса. У цьому турі команди мали особисту зустріч, і "містяни" втратили перемогу на 93-й хвилині. На гол Теді Царі "агрономи" відповіли м’ячем від Юрія Климчука. Поки що Олександрія залишається в зоні вильоту.

Бомбардири тут?

Справжня боротьба ведеться за звання найкращого бомбардира УПЛ. Одразу сім гравців ділять перше місце, забивши по п’ять голів у чемпіонаті. Список голеадорів виглядає так: