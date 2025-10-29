Динамо з голом Ярмоленка здолало Шахтар у Кубку України

Київське Динамо у домашньому матчі обіграло донецький Шахтар у межах 1/8 фіналу Кубку України.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

Першим тайм пройшов без голів, за переваги "гірників", які були близькі, щоб вийти вперед, проте господарів виручав голкіпер Нещерет. Воротар впорався з небезпечними ударами Мейрелліша, Егіналду, Гомеса, Коноплі та Педріньйо. У киян натомість був лише один удар по воротах.

На старті другої половини гри Шахтар зміг вийти вперед. Педріньйо виконав простріл у штрафний майданчик, де Мейрелліш підставив голову та переправив м'яч у сітку.

Динамо після пропущеного голу активізувалось та змогло відновити паритет на 72-й хвилині. Кабаєв пройшов по правому флангу та віддав у штрафний майданчик пас на Ярмоленка, який пробив у дальній кут та зрівнявся з Артемом Мілевським за кількістю голів у "класичному" – по 8 м'ячів.

За 5 хвилин кияни вийшли вперед. Після подачі кутового сумбуром у воротарському майданчику скористався Едуардо Герреро, який пробив у дальній кут.

Кубок України

1/8 фіналу, 29 жовтня

Динамо (Київ) – Шахтар (Донецьк)

Голи: 0:1 – 49 Мейрелліш, 1:1 – 72 Ярмоленко, 2:1 – 79 Герреро

Динамо: 35. Нещерет – 20. Караваєв (18. Тимчик, 85), 4. Попов (66. Тіаре, 90+5), 32. Михавко, 2. Вівчаренко – 91. Михайленко (6. Бражко, 46), 8. Піхальонок, 29. Буяльський (к), 22. Кабаєв, 16. Шола – 7. Ярмоленко (39. Герреро, 74).

Шахтар: 31. Різник – 26. Конопля, 5. Бондар (4. Марлон Сантос, 86), 22. Матвієнко (к), 13. Енріке – 27. Очеретько (21. Бондаренко, 82), 6. Марлон Гомес (14. Ізакі, 85), 49. Мейрелліш (19. Кауан Еліас, 71), 10. Педрінью, 11. Невертон (37. Лукас Феррейра, 71) – 7. Егіналду.

Попереджені: Попов (17), Герреро (80) – Конопля (83).

Нагадаємо, напередодні уже визначилася два чвертьфіналісти Кубку України – ними стали Інгулець і ЛНЗ, які пройшли Вікторію та Рух відповідно.