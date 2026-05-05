Український тренер порівняв форварда Динамо Пономаренка з БПЛА

Олег Федорчук висловився про гру Матвія Пономаренка у грі Динамо проти Шахтаря (1:2), в якій форвард "біло-синіх" відзначився красивим голом, забивши ударом із дальньої відстані.

Його слова передає Український футбол.

Експерт заявив, що це взяття воріт було не просто вдалим епізодом, а моментом, у якому нападник продемонстрував одразу кілька важливих якостей.

"Безперечно шикарний гол забив Пономаренко. Він, як той БПЛА, з'явився на мапі, галасу навів, потім зник з радарів, а наприкінці знову включився, несучи загрозу для "гірників". До того ж на Матвія не так багато грали партнери у третій зоні. Треба не забувати, як він продавив опонента", – сказав Федорчук.

Фахівець вважає, що своїм виступом Матвій міг справити сильне враження на європейських скаутів. Він виділив два ключові епізоди за участю форварда – його гол і ще один момент, у якому той знову створив загрозу наприкінці зустрічі.

На думку тренера, ціна молодого нападника могла б піднятися приблизно на 10 мільйонів, якщо зробити нарізку дій Пономаренка в цих епізодах. Він переконаний, що нападник є великим активом Динамо.

"Думаю, що для Динамо поява Пономаренка може бути навіть краще, ніж фінішувати третім чи другим в УПЛ. З фінансової точки зору – це точно краще. Можна запросто відбити свої втрати від непотрапляння в Лігу чемпіонів", – заявив спеціаліст.

Зазначимо, що Матвій Пономаренко є найкращим бомбардиром УПЛ у нинішньому сезоні, хоча майже не отримував ігрової практики в першому колі. Він провів 14 матчів у чемпіонаті, в яких забив 12 голів.

Наступний поєдинок кияни проведуть 9 травня. Їхнім суперником буде ЛНЗ.