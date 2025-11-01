Верес у матчі з двома пенальті дотиснув Епіцентр в 11 турі УПЛ

У суботу, 1 листопада, відбувся матч 11 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Верес на виїзді переграв Епіцентр.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Рівненський клуб відкрив рахунок у середині 1-го тайму – відзначився Шарай, який вдало замкнув простріл від Айдіна.

На початку другого тайму гості забили другий гол: цього разу забив вже сам Айдін, який відгукнувся на передачу з флангу та пробив у дальній кут воріт суперника. На 73-й хвилині господарі відіграли один м'яч – з пенальті забив Хоакінете. І на цьому іспанський легіонер не зупинився, як і арбітр, який вже через 8 хвилин знову вказав на 11 метрів – дубль для нападника.

Втім, вже через хвилину Верес знову вийшов вперед зусиллями Бойка. Лише на цьому команди зупинилися, зафіксувавши перемогу Вереса, який набрав 13 очок та піднявся на 10 сходинку турнірної таблиці. Епіцентр з 9 балами залишився 12-м.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 1 листопада

Епіцентр – Верес 2:3 (1:0)

Голи: 0:1 – 22 Шарай, 0:2 – 51 Айдін, 1:2 – 73 Хоакінете (пен), 2:2 – 81 – Хоакінете (пен), 2:3 – 82 Бойко

Епіцентр: Білик, Мороз, Кош, Климець, Кирюханцев, Ліповуз (Беженар, 54), Запорожець (Янаков, 90), Миронюк (Демченко, 64), Сідун, Сіфуентес, Супряга (Борячук, 64)

Верес: Горох, Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян, Харатін, Бойко, Годя (Тарануха, 62), Шарай (Протасевич, 90+4), Уеслі (Нонго, 74), Айдін (Кучеров, 74)

Попередження: Мороз, Кош, Янаков – Шарай

Нагадаємо, напередодні Кривбас розписав результативну нічию з СК Полтава, а Колос зіграв унічию з Олександрією.