Пародисти трохи напхали: Попов зазнав хейту від фанатів після матчу з Шахтарем

Захисник київського Динамо Денис Попов став об’єктом глузувань у соцмережах після матчу проти Шахтаря в чемпіонаті України.

Нагадаємо, напередодні у Кубку України саме кияни святкували перемогу над "гірниками" (2:1), а після тієї зустрічі Попов дозволив собі доволі різкий вислів, назвавши теперішній склад донеччан "пародією".

Та у матчі УПЛ все обернулося проти нього: Шахтар здобув впевнену перемогу 3:1, а після фінального свистка футболіст команди суперника Ізакі Сілва не стримався – іронічно відреагував на заяву Попова, натякнувши, хто тепер "пародія".

Фанати "гірників" миттєво підхопили тему: у коментарях під останнім постом Попова – справжній шквал хейту. Користувачі масово писали футболісту саркастичні повідомлення, називаючи його "клоуном" та нагадуючи про власні слова.

Нагадаємо, перемога над Динамо дозволила "гірникам" закріпитися на першій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату, збільшивши відрив від киян до 4 очок.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд "українського Класіко" в 11-му турі УПЛ.