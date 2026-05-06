Гол Ярмоленка п’ятою визнали найкращим у квітні в чемпіонаті України

Ветеран київського Динамо Андрій Ярмоленко здобув перемогу в номінації за найкращий гол квітня Української Прем'єр-ліги 2025/26.

Про це повідомляє пресслужба столичного колективу.

Найбільшу кількість голосів уболівальників отримав ефектний гол Ярмоленка в історичному матчі з Кривбасом у межах 25 туру чемпіонату України (6:5). Його м'яч п'ятою став вирішальним у зустрічі та приніс киянам важливу виїзну перемогу.

Нагадаємо, що Ярмоленку завдяки дублю у ворота криворізького суперника вдалося перетнути позначку в 120 голів та майже наздогнати Сергія Реброва у списку найкращих бомбардирів УПЛ, у якого на два м'ячі більше (123).

Очолює рейтинг найкращих бомбардирів першості в історії Максим Шацьких (124 забиті м'ячі).

Раніше президент київського клубу Ігор Суркіс запевнив, що наразі ще немає на руках фінального рішення щодо кар'єри Андрія Ярмоленка.