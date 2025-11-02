Шахтар з суперголом Невертона здолав Динамо в 11 турі УПЛ

Донецький Шахтар обіграв київське Динамо у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 3:1

Зустріч розпочалась з атак донецького колективу, який зміг відзначитись швидким голом. Педріньой виконав подачу з кутового, яку головою замкнув Егіналду, випередивши захисників киян.

Друга половина гри розпочалась зі скасованого голу Динамо після подачі кутового – арбітри зафіксували офсайд у Кабаєва.

На це миттєво відповіли "гірники". Подвоїв перевагу донецького клубу Невертон, який з лінії штрафного майданчика шаленим ударом відправив м'яч у дальню дев'ятку.

Динамо майже одразу змогло відквитати один гол. Віталій Буяльський відгукнувся на простріл з флангу від Караваєва та низом пробив повз Різника.

Надалі кияни намагалися чимдуж зрівняти рахунок, на це Шахтар відповідав гострими контратаками, яка втілилась у гол на останній компенсованій хвилині. Кабаєв намагався завадити пробити Ізакі та зрізав м'яч у власні ворота.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 2 листопада

Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ) 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 3 Егіналду, 2:0 – 54 Невертон, 2:1 – 56 Буяльський, 3:1 - 90+4 Кабаєв (автогол)

Шахтар: Різник, Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко (к), Педро Енріке, Марлон Гомес, Бондаренко (Бондар, 66), Очеретько, Педріньйо (Ізаке, 74), Невертон (Тобіас, 66), Егіналду (Лука Мейрелліш, 74)

Динамо: Нещерет, Караваєв (Тимчик, 74), Попов, Тіаре, Вівчаренко (Михавко, 74), Бражко, Піхальонок (Піхальонок, 85), Буяльський (к), Кабаєв, Огундана (Герреро, 60), Ярмоленко

Попередження: 13 Гомес, 55 Невертон – 39 Тіаре

Перемога дозволила "гірникам" закріпитися на першій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату, збільшивши відрив від киян до 4 очок. Для Динамо це перша поразка за понад рік у чемпіонаті та Кубку України – остання датована саме в матчі з Шахтарем, який відбувся 11 травня 2024 року.

Нагадаємо, 29 жовтня команди зустрілися в 1/8 фіналу Кубку України. Поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів класичного.