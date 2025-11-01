Колос вирвав нічию в Олександрії в 11 турі УПЛ

Ковалівський Колос у домашньому матчі зіграв внічию з Олександрією у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Олександрія вийшла вперед на 30-й хвилині гри. Тривала атака команди завершилась передачею Булеци на Цару. Албанський нападник прийняв м'яч у штрафному майданчику та покотив його у дальній кут воріт Пахолюка.

Колос після пропущено голу перехопив ініціативу у володінні м'ячем та у кількості ударів по воротах – понад 20. У підсумку активність ковалівців принесла результат наприкінці зустрічі – Юрій Климчук увірвався у штрафний майданчик суперника та пробив у дальній кут воріт.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 1 листопада

Колос – Олександрія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Цара, 1:1 – 90 Климчук

Колос: Пахолюк, Цуріков, Краснічі, Козік, Понєдєльнік, Еліас, Ррапай (Краснічі, 61) Гагнідзе, Гусол (Салабай, 86), Оєвусі (Климчук, 61), Алефіренко (Кане, 75)

Олександрія: Долгий, Скорко, Феррейра, Боль, Ндіка Матам, Ващенко (Шостак, 73), Мішньов (Смирний, 72), Булеца (Енріке, 64), Козак, Кастільйо (Кулаков, 64), Цара (Голарт, 84)

Попередження: 40 Ррапай, 55 Оєвусі, 55 Козік, 89 Еліас – 4 Скорко, 62 Ващенко, 64 Мішньов, 66 Козак, 71 Енріке, 82 Шостак

Нагадаємо, напередодні Кривбас розписав результативну нічию з СК Полтавою.