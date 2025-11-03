Помилкове рішення: в УАФ відреагували на епізод з потенційним пенальті в матчі Шахтар – Динамо

Комітет арбітрів Української асоціації футболу відреагував на епізод з фолом Юхима Коноплі на Шолі Огундані в матчі Шахтар – Динамо.

Про це повідомляє УАФ.

Головний арбітр зустрічі, не мав оптимального кута огляду, аби повноцінно оцінити момент. В результаті він не зафіксував порушення правил і дозволив грі продовжитися.

У цій ситуації судді повинні були допомогти арбітри VAR, які мали оптимальний ракурс, не запропонували головному арбітру переглянути цей епізод та прийняти правильне рішення у даній ситуації.

"Така дія захисника підпадає під визначення фолу, що повинен каратися призначенням пенальті. Це рішення арбітра VAR комітет арбітрів вважає помилковим та закликає арбітрів VAR у таких ситуаціях рекомендувати головному арбітру перегляд епізоду", – йдеться в повідомленні.

Відео з переговорами арбітрів VAR

Нагадаємо, що після поразки від Шахтаря київське Динамо перервало свою серію без поразок в Українській Прем'єр-лізі та Кубку України.