Помилкове рішення: в УАФ відреагували на епізод з потенційним пенальті в матчі Шахтар – Динамо
Комітет арбітрів Української асоціації футболу відреагував на епізод з фолом Юхима Коноплі на Шолі Огундані в матчі Шахтар – Динамо.
Про це повідомляє УАФ.
Головний арбітр зустрічі, не мав оптимального кута огляду, аби повноцінно оцінити момент. В результаті він не зафіксував порушення правил і дозволив грі продовжитися.
У цій ситуації судді повинні були допомогти арбітри VAR, які мали оптимальний ракурс, не запропонували головному арбітру переглянути цей епізод та прийняти правильне рішення у даній ситуації.
"Така дія захисника підпадає під визначення фолу, що повинен каратися призначенням пенальті.
Це рішення арбітра VAR комітет арбітрів вважає помилковим та закликає арбітрів VAR у таких ситуаціях рекомендувати головному арбітру перегляд епізоду", – йдеться в повідомленні.
Відео з переговорами арбітрів VAR
Нагадаємо, що після поразки від Шахтаря київське Динамо перервало свою серію без поразок в Українській Прем'єр-лізі та Кубку України.