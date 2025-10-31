Кудрівка з мінімальним рахунком перемогла Оболонь у матчі 11 туру Української Премʼєр-ліги.

ФК Оболонь виглядав активніше у цьому матчі, адже гравці команди створили значно більше моментів, ніж футболісти Кудрівки, однак "пивовари" не змогли відзначитися забитим мʼячем.

Натомість 28-річний півзахисник Кудрівки Артур Думанюк скористався своїм моментом на 38-й хвилині та забив єдиний і переможний гол у матчі.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 31 жовтня

Кудрівка – Оболонь (Київ) 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Думанюк.

Кудрівка: Яшков, Мачелюк, Векляк (90+1 Мамросенко), Сердюк, Мельничук, Лосенко (90+1 Матвєєв), Думанюк, Світюха (59 Морозко), Сторчоус (75 Лєгостаєв), Козак, Овусу (74 Литовченко)

Оболонь: Федорівський, Ільїн, Семенов (72 Пасіч), Ломницький, Дубко, Шевченко (84 Мединський), Слободян, Чех, Черненко (84 Товарчі), Суханов (77 Прокопенко), Бичек (72 Нестеренко)

Попередження: 38 Чех, 46 Дубко, 74 Шевченко, 83 Козак, 90+3 Яшков.

Таким чином, Кудрівка займає 8 місце у чемпіонаті України після 11 матчів.

Раніше ФК Кудрівка поступилася донецькому Шахтарю з розгромним рахунком.