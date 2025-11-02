Зоря переграла Рух в 11 турі УПЛ
Луганська Зоря обіграла львівський Рух у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги.
Зустріч завершилась з рахунком 1:0.
Зоря вийшла вперед на 27 хвилині гри. Роман Вантух виконав подачу з кутового, яку на ближній стійці замкнув боснієць Деян Попара.
Ще у першому таймі Рух мав нагоду, щоб зрівняти рахунок. Однак Остап Притула не зміг реалізувати пенальті, його удар відбив Сапутін.
Рух у другій половині намагався тиснути на суперника, завдавши 8 ударів по воротах. Однак не змогли це втілити в результат.
Чемпіонат України – УПЛ
11 тур, 2 листопада
Зоря (Луганськ) – Рух (Львів) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 27 Попара
Перемога дозволила Зорі набрати 16 балів та піднятися на 8-му сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Руїх йде передостаннім, з 7 очками в активі.
Нагадаємо, що 11 тур УПЛ стартував матчем, у якому Кудрівка мінімально обіграла Оболонь. Також Верес у матчі з двома пенальті дотиснув Епіцентр, Кривбас розписав бойову нічию з Полтавою, а Колос вирвав нічию в Олександрії.