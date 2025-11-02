Зоря переграла Рух в 11 турі УПЛ

Луганська Зоря обіграла львівський Рух у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

Зоря вийшла вперед на 27 хвилині гри. Роман Вантух виконав подачу з кутового, яку на ближній стійці замкнув боснієць Деян Попара.

Ще у першому таймі Рух мав нагоду, щоб зрівняти рахунок. Однак Остап Притула не зміг реалізувати пенальті, його удар відбив Сапутін.

Рух у другій половині намагався тиснути на суперника, завдавши 8 ударів по воротах. Однак не змогли це втілити в результат.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 2 листопада

Зоря (Луганськ) – Рух (Львів) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 27 Попара

Перемога дозволила Зорі набрати 16 балів та піднятися на 8-му сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Руїх йде передостаннім, з 7 очками в активі.

Нагадаємо, що 11 тур УПЛ стартував матчем, у якому Кудрівка мінімально обіграла Оболонь. Також Верес у матчі з двома пенальті дотиснув Епіцентр, Кривбас розписав бойову нічию з Полтавою, а Колос вирвав нічию в Олександрії.