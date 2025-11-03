Колишній арбітр ФІФА проаналізував суперечливі епізоди матчу Шахтар – Динамо

Відомий у минулому футбольний арбітр Олег Орехов, який обслуговував єврокубкові матчі, в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" проаналізував суперечливі епізоди матчу Шахтар – Динамо (3:1) в 11-му турі Української Прем'єр-ліги.

Орехов висловив думку, що на 13-й хвилині Шахтар мав залишитись удесятьох, оскільки фол Марлона проти Дениса Попова тягнув на пряму червону картку.

"Це фол на червону картку – атака з можливістю нанести тяжку травму. Це моя думка. Думаю, у комітету арбітрів буде інша", – зазначив Орехов.

На думку колишнього рефері ФІФА, на 60-й хвилині головний арбітр матчу Віталій Романов мав призначити пенальті у ворота "гірників", коли Юхим Конопля у власному штрафному майданчику налетів на вінгера "біло-синіх" Шолу Огундану.

"Вважаю, що це 11-метровий, тому що футболіст Динамо зіграв у мʼяч, після чого Конопля в нього врізався, не граючи в мʼяч, а потім симулював удар в обличчя", – додав фахівець.

Водночас Олег Орехов вважає, що Романов також помилився в інший бік, коли не покарав наприкінці поєдинку Андрія Ярмоленка в епізоді з Валерієм Бондарем.

"Це неспортивна поведінка. Щоб не ламати гру вилученням, можна було показати жовту картку. Але все одне це жовта", – підсумував Орехов.

Нагадаємо, в 11-му турі УПЛ Шахтар переміг із рахунком 3:1, перервавши рекордну серію Динамо без поразок в Українській Прем'єр-лізі та Кубку України.

Раніше Комітет арбітрів Української асоціації футболу відреагував на епізод з потенційним пенальті під час боротьби Коноплі та Огундани.