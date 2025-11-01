Кривбас розписав результативну нічию з Полтавою в 11 турі УПЛ

Криворізький Кривбас у домашньому матчі зіграв внічию з Полтавою у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 2:2.

Гості швидко вийшли вперед. Після подачі кутового першим у метушні у штрафному майданчику розібрався Олег Веремієнко, який потужно пробив під поперечку воріт.

Кривбас зміг зрівняти у кінцівці першого тайму. Глейкер Мендоса завершив свій стрімкий прохід по флангу прострілом у воротарський майданчик, де його замкнув ізраїльський півзахисник Бар Лін.

Полтава блискавично відповіла на пропущений гол та у наступній атаці знову відзначилась з кутового – Дмитро Плахтир головою відправив м'яч у сітку по неймовірній траєкторії.

На старті другої половини зустрічі Кривбас знову зрівняв рахунок – Єгор Твердохліб впевнено реалізував пенальті.

Криворізький клуб надалі володів ініціативою та був близьким, щоб вирвати перемогу. Проте не зміг реалізувати свої шанси.

Зазначимо, що гру на 90+1 хвилині перервали через повітряну тривогу.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 1 листопада

Кривбас (Кривий Ріг) – СК Полтава 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Веремієнко, 1:1 – 42 Лін, 1:2 – Плахтир, 2:2 – 50 Твердохліб (пен)

Кривбас: Кемкін, Юрчес, Конате, Вілівальд, Бекавац, Шевченко, Мендоса, Задерака, Твердохліб, Лін, Парако

СК Полтава: Восконян, Бужин, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака, Галенков, Плахтир (Опанасенко, 83), Дорошенко (Хахльов, 62), Одарюк (Кононов, 84), Маручив, Вівдич

Попередження: 38 Вілівальд, 45 Шевченко – 16 Марусич, 80 Плахтир

Нагадаємо, що 11 тур УПЛ стартував вчора, 31 жовтня, матчем, у якому Кудрівка мінімально обіграла Оболонь.