Федецький оцінив шанси Динамо потрапити у трійку лідерів за підсумками сезону УПЛ

Колишній захисник збірної України Артем Федецький висловився про шанси київського Динамо на потрапляння у трійку лідерів за підсумками поточного розіграшу УПЛ-2025/26.

Його слова наводить Український футбол.

За словами ексфутболіста, житомирське Полісся має комфортну перевагу над киянами, але розслаблятись команді Руслана Ротаня точно не варто.

Житомиряни з 52 балами йдуть третім, тоді як у "біло-синіх" на 5 очок менше та четверта сходинка.

"Динамо залишається Динамо, хоч би як незвично зараз було обговорювати їхні шанси просто на потрапляння до трійки призерів – для такого гранда це звучить дивно. Проте Руслан Петрович Ротань зі своїм штабом дуже добре налагодив гру Полісся, неозброєним оком видно якісну роботу протягом сезону. Гадаю, вони ще можуть поборотися навіть за друге місце", – сказав Федецький.

Артем додав, що боротьба за чемпіонство УПЛ вже закрита. Лідер донецький Шахтар із 63 пунктами випереджає найближчого переслідувача, яким є черкаський ЛНЗ, вже на 10 балів.

На думку Федецького, команда Арди Турана є наразі єдиною, яка реально заслуговує на титул за грою та результатом.

Окремо колишній лідер львівських Карпат оцінив боротьбу за срібні та бронзові нагороди української першості.

"Боротьба за "срібло" та "бронзу" буде гарячою: на мою думку, її між собою розіграють ЛНЗ та Полісся. Динамо битиметься до кінця, але їм буде вкрай важко – залишається чотири тури, і зараз від киян вже мало що залежить. Їм треба вигравати всі матчі й сподіватися на осічки конкурентів", – відповів ексгравець "гірників".

Слід додати, що лише у двох балах від киян розташовується харківський Металіст 1925, який у найближчій грі зіграє на виїзді проти луганської Зорі (9 травня о 18:00).

Відзначимо, що у наступному 27-му турі УПЛ підопічні Ігоря Костюка зіграють на виїзді проти ЛНЗ (9 травня о 15:30), а житомирські "вовки" приймуть передостанню команду розіграшу Олександрію (8 травня о 18:00).

Шахтар у Львові зустрінеться з головним аутсайдером УПЛ СК Полтавою (10 травня о 15:30). Вже у цьому турі донеччани можуть оформити собі дострокове чемпіонство.