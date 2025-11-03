Полісся та Металіст 1925 не виявили сильнішого в 11-му турі УПЛ

У понеділок, 3 листопада, відбувся заключний матч 11 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Полісся вдома зіграло внічию з Металістом 1925.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

Ближчими до голу були підопічні Младена Бартуловича, які могли відкривати рахунок наприкінці 1-го тайму, однак Калитвинцев поцілив у стійку воріт. Та й загалом харків'яни виглядали краще за суперника, принаймні у першій половині зустрічі, не давши "вовкам" створити бодай щось небезпечне.

У другому таймі житомирський клуб активізувався, однак Металіст 1925 також не збавляв обертів. Втім, голів глядачі так і не побачили.

Завдяки цьому результату Полісся набрало 20 очок та вийшло на 4 місце в турнірній таблиці, обійшовши Кривбас. Металіст 1925 із 17 очками залишився 6-м.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 3 листопада

Полісся – Металіст 1925 0:0 (0:0)

Полісся: Волинець, Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський, Шепелєв (Гуцуляк, 57), Бабенко, Андрієвський (Таллес, 64), Брагару (Йосефі, 80), Філіппов (Гайдучик, 64), Велетень (Назаренко, 80)

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Павлюк, Салюк, Шабанов, Калитвинцев (Чурко, 90+2), Калюжний, Литвиненко, Антюх (Когут, 78), Забергджа, Рашиця (Капінус, 90+6)

Попередження: 16 – Калюжний, 40 – Павлюк, 50 – Велетень, 52 – Шабанов, 62 – Чоботенко, 74 – Сарапій, 90+2 – Когут

Напередодні відбувся ще один поєдинок туру, в якому Карпати з мінімальним рахунком переграли ЛНЗ.