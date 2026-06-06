B8 поступилися FUT, Monte впевнено здолали BIG у першому турі другого етапу Мейджора в Кельні

У суботу, 6 червня, відбувся перший тур другого етапу головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Українська команда B8 програла турецькому FUT, в якому грають українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов, на мапі Ancient з рахунком 13:11.

"Бейти" розпочали матч впевнено, вигравши перші три раунди, проте потім перевагу забрали FUT, які програли "бейтам" лише два раунда з дев'яти.

Після зміни сторін "турки" взяли ініціативу у перших трьох раундах, а потім B8 спробували у камбек. Але не змогли вивести на додаткові раунди, поступившись в останньому.

Інший український колектив Monte, посіяний в другий етап, переграв німецькій BIG, за який грає білорус Глеб "gr1ks" Газін, на мапі Mirage з рахунком 13:8.

Спочатку "німці" взяли перші два раунди, але в третьому – Monte перебрали ініціативу, вигравши 7 з 10 першої половини. Після зміни сторін Monte продовжували домінувати, перемігши у 6-ти раундах з 9-ти.

Обидва матчі проходили у форматі Во1 (до 1 перемоги).

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Другий етап, сітка 0:0

6 червня

B8 (Україна) – FUT (Туреччина) 0:1 (11:13 Ancient)

Monte (Україна) – BIG (Німеччина) 1:0 (13:8 Mirage)

Таким чином B8 переходять в сітку 0:1 та зустрінуться з бразильським paiN, а Monte та FUT, потрапивши до 1:0, зіграють з китайським TYLOO та німецьким G2 відповідно.

Зазначимо, що інша українська команда NAVI розпочне змагання лише з 3-го стейджу.

Детальніше з форматом, учасниками та іншими інтригами головного турніру сезону можна ознайомитися у цьому матеріалі:

Нагадаємо, що B8 грає з першого етапу турніру, який пройшов з 3 перемогами та 0 поразок. Спершу "бейти" без проблем обіграли китайців з TYLOO, а згодом здолали головного аутсайдера, австралійську організацію THUNDER dOWNUNDER. Заключним суперником у 1-го стейджу стала американська M80, яку "бейти" переграли 2:0 по мапах.