Стали відомі суперники українських команд на другому етапі Мейджора в Кельні

Визначилися пари першого туру другого етап головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Українська команда B8 зіграє проти посіяної в другий етап турецьким FUT, в якій грають українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов.

Інший український колектив Monte був посіяний в другий етап і розпочне проти німецького BIG, за який грає білорус Глеб "gr1ks" Газін.

Зазначимо, що B8 має 3 перемоги та 0 поразок у першому етапі турніру. "Бейти" спершу без проблем обіграли китайців з TYLOO, а згодом здолали головного аутсайдера, австралійську організацію THUNDER dOWNUNDER. Заключним суперником у 1-го стейджу стала китайська M80, яку "бейти" переграли 2:0 по мапах.

Детальніше з форматом, учасниками та іншими інтригами головного турніру сезону можна ознайомитися у цьому матеріалі:

Нагадаємо, інша українська команда NAVI розпочне змагання лише з 3-го стейджу.

Напередодні організація B8 поступилася німецькій команді MOUZ у чвертьфіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – CS Asia Championships 2026.