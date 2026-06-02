Українська команда B8 ледь обіграла головного аутсайдера на Мейджорі в Кельні

У вівторок, 2 червня, розпочався головний турнір сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

У стартовому поєдинку українська кіберспортивна організація B8 (16 місце світового рейтингу) без проблем обіграла китайську команду TYLOO (33). Зустріч завершилася з рахунком 13:6.

Вже за кілька годин колективу довелося грати другий поєдинок першого етапу, в якому суперником була австралійська організація THUNDER dOWNUNDER (58), яку більшість експертів ставили на останнє місце.

Матч проходив у форматі Во1 (до 1 перемоги) на мапі Dust2 та завершився напруженою перемогою з рахунком 13:11. Українці не зуміли втримати перевагу після чудового старту та віддали першу половину 5:7.

Після зміни сторін гра теж була рівна, проте наприкінці "бейти" виявилися сильнішими. Тож B8 потрапили у сітку 2:0. Наступний матч відбудеться у середу, 3 червня, суперник визначиться за підсумком усіх 8 зустрічей. Це буде гра за вихід в наступний етап.

Для проходу в 2-й стейдж необхідно здобути 3 перемоги. 3 поразки означатимуть виліт. Детальніше з форматом та учасниками турніру можете познайомитись у цьому матеріалі:

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Перший етап, другий матч

2 червня

B8 (Україна) – THUNDER dOWNUNDER (Австралія) 1:0 (13:11 Dust2)

Нагадаємо, інші українські команди розпочнуть турнір пізніше: Monte стартують у другому етапі, а NAVI змагатимуться, починаючи з 3-го стейджу.

Напередодні організація B8 прикро поступилася німецькій команді MOUZ у чвертьфіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – CS Asia Championships 2026.