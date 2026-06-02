Визначився суперник B8 у матчі за вихід в наступний етап Мейджора в Кельні

Українська кіберспортивна організація B8 чудово розпочала головний турнір сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026. У вівторок, 2 червня, відбулися два стартові тури першого етапу турніру.

"Бейти" виграли обидва матчі – спершу без проблем обіграли китайську команду TYLOO, а згодом у важкому поєдинку здолали головного аутсайдера, австралійську організацію THUNDER dOWNUNDER.

Таким чином українці потрапили в сітку 2:0 та вже 3 червня зіграють перший матч за вихід у другий етап. Суперником буде американська організація M80. Зустріч у форматі Во3 розпочнеться орієнтовно о 20:00 за київським часом.

Переможець протистояння достроково вийде в наступний етап. А той, хто програє, матиме ще дві спроби – за правилами, для виходу в наступний етап необхідно здобути 3 перемоги, а 3 поразки означатимуть виліт.

Детальніше з форматом, учасниками та іншими інтригами головного турніру сезону можна ознайомитися у цьому матеріалі:

Нагадаємо, інші українські команди розпочнуть турнір пізніше: Monte стартують у другому етапі, а NAVI змагатимуться, починаючи з 3-го стейджу.

Напередодні організація B8 прикро поступилася німецькій команді MOUZ у чвертьфіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – CS Asia Championships 2026.