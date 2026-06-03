Українська команда B8 з першої спроби пройшла в наступний етап Мейджора в Кельні

Українська кіберспортивна організація B8 впевнено пройшла у другий етап головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

У вівторок, 2 червня, відбулися два стартові тури першого етапу турніру. "Бейти" виграли обидва матчі – спершу без проблем обіграли китайців з TYLOO, а згодом здолали головного аутсайдера, австралійську організацію THUNDER dOWNUNDER.

Наступного дня українці зустрічалися з американською організацією M80 та здолали суперника з рахунком 2:0.

Спершу B8 не без проблем забрали власний вибір Ancient, ледь не віддавши камбек наприкінці. Далі був пік суперника Inferno, де вже повноцінний камбек зробили українці перевівши гру на овертайми та у підсумку вирвавши перемогу.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Перший етап, сітка 2:0

3 червня

B8 (Україна) – M80 (Китай) 2:0 (13:11 Ancient, 22:20 Inferno)

Таким чином українці здобули 3 поспіль перемоги та достроково вийшли в наступний етап. Також у 2-й стейдж вже пройшли росіяни з BetBoom. Решта 6 команд, що пройдуть далі, визначаться згодом.

Детальніше з форматом, учасниками та іншими інтригами головного турніру сезону можна ознайомитися у цьому матеріалі:

Нагадаємо, інші українські команди розпочнуть турнір пізніше: Monte стартують у другому етапі, а NAVI змагатимуться, починаючи з 3-го стейджу.

Напередодні організація B8 прикро поступилася німецькій команді MOUZ у чвертьфіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – CS Asia Championships 2026.