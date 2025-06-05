Православний воїн і велика людина, – Камбосос відреагував на рішення Ломаченка завершити кар'єру

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) відреагував на рішення чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити карʼєру, зазначивши, що йому було приємно стати останнім суперником боксера.

Про це австралієць написав у Х.

" Благослови тебе Господь, брате, у твоїй відставці. Було честю бути твоїм останнім суперником і вийти на ринг разом з тобою. Православний воїн і велика людина. До зустрічі на Афоні, мій друже", – йдеться в публікації.

Останнім поєдинком Ломаченка був бій проти Джорджа Камбососа, в якому українець здобув пояс IBF в легкій вазі. З тих пір Василь у ринг не виходив. У ЗМІ повідомлялося про його проблеми зі здоров’ям. Зокрема, травму спини.

Останнім часом активно обговорювалася інформація про повернення українця у ринг. Низка боксерів висловлювала свою зацікавленість у потенційному поєдинку з Ломаченком. Серед них – Кейшон Девіс, Шакур Стівенсон і навіть росіянин Абдуллаєв.

Василь Ломаченко неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того – інвестував гроші в російську компанію. Також Ломаченко висловлював своє незадоволення митрополитом ПЦУ Епіфанієм.

Раніше повідомлялося про те, скільки Ломаченко заробив за професійну кар’єру та хто йому зробив релігійну "прошивку".