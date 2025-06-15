Камбосос був нокаутований ударом у корпус: Гітчінс впевнено розібрався з колишнім суперником Ломаченка
Колишній чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос (22-4, 10 КО) та володар поясу IBF у першій напівсередній вазі Річардсон Гітчінс (20-0, 8 KO) провели бій.
Поєдинок завершився перемогою Гітчінса нокаутом у 8 раунді.
Річардсон Гітчінс (США) – Джордж Камбосос (Австралія) КО 8 (12)
Американець краще розпочав бій і поступово збільшував перевагу. Його хендворк і таймінг працював чудово. Видно, що претендент у цьому компоненті виглядає гірше.
Починаючи з 5 раунду Камбосос почав пропускати не лише в голову, а нав'язати ближній бій ніяк не виходило.
Кінець настав у 8 раунді. Незадовго до гонгу Річардсон добре влучив по корпусу Джорджа, після чого Камбосос так і не зумів піднятися.
Для Річардсона це був перший захист титулу. Кілька місяців тому Камбосос переміг Джейка Віллі на вечорі боксу в Австралії. Бій пройшов усю дистанцію з 12 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів – 117:111, 117:111, 115:113.
До цього австралієць востаннє бився у травні минулого року проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.