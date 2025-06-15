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Камбосос був нокаутований ударом у корпус: Гітчінс впевнено розібрався з колишнім суперником Ломаченка

Руслан Травкін — 15 червня 2025, 06:38
Камбосос був нокаутований ударом у корпус: Гітчінс впевнено розібрався з колишнім суперником Ломаченка
Річардсон Гітчінс – Джордж Камбосос
Getty images

Колишній чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос (22-4, 10 КО) та володар поясу IBF у першій напівсередній вазі Річардсон Гітчінс (20-0, 8 KO) провели бій.

Поєдинок завершився перемогою Гітчінса нокаутом у 8 раунді.

Бокс – бій за титул IBF (вага – до 63,5 КГ)
15 червня, Медісон Сквер Гарден, Нью-Йорк

Річардсон Гітчінс (США) – Джордж Камбосос (Австралія) КО 8 (12)

Американець краще розпочав бій і поступово збільшував перевагу. Його хендворк і таймінг працював чудово. Видно, що претендент у цьому компоненті виглядає гірше.

Починаючи з 5 раунду Камбосос почав пропускати не лише в голову, а нав'язати ближній бій ніяк не виходило.  

Кінець настав у 8 раунді. Незадовго до гонгу Річардсон добре влучив по корпусу Джорджа, після чого Камбосос так і не зумів піднятися.

Для Річардсона це був перший захист титулу. Кілька місяців тому Камбосос переміг Джейка Віллі на вечорі боксу в Австралії. Бій пройшов усю дистанцію з 12 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів – 117:111, 117:111, 115:113.

До цього австралієць востаннє бився у травні минулого року проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.

Бокс Джордж Камбосос нокаут

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