Російський боксер кинув виклик Ломаченку

Російський боксер легкої ваги Заур Абдуллаєв (20-1, 12 КО) хоче провести бій проти чемпіона IBF і IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Цитує боксера Boxing Scene.

Абдуллаєв свій наступний бій проведе проти Реймонд Мураталья за статус обов'язкового претендента на титул IBF, яким володіє Ломаченко.

"Ми не знаємо, закінчив Ломаченко чи ні. Без поняття. Чи готовий я битися з Ломаченком? Звісно, ​​Василь – легенда боксу. Я був би щасливий битися з ним", – заявив Абдуллаєв.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.