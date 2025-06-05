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Чемпіон Бокс

Скандальний Ломаченко оголосив про завершення кар’єри

Андрій Мошкун — 5 червня 2025, 15:00
Скандальний Ломаченко оголосив про завершення кар’єри
Getty Images

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко оголосив про завершення кар’єри.

Відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

В традиційній для себе манері Ломаченко подякував Богу, батьку-тренеру та сім’ї, своїй команді і навіть США. При цьому, в зверненні Василь не згадав про Україну, українських вболівальників та війну.

Відзначимо, що звернення до вболівальників, в якому він оголосив про завершення кар’єри, Ломаченко опублікував російською мовою.

"В будь-якого боксера наступає день, коли він вішає рукавички на цвях. Цей день настав", – заявив він.

Останнім поєдинком Ломаченка був бій проти Джорджа Камбососа, в якому українець здобув пояс IBF в легкій вазі. З тих пір Василь у ринг не виходив.

У ЗМІ повідомлялося про його проблеми зі здоров’ям. Зокрема, травму спини.

Останнім часом активно обговорювалася інформація про повернення українця у ринг. Низка боксерів висловлювала свою зацікавленість у потенційному поєдинку з Ломаченком. Серед них – Кейшон Девіс, Шакур Стівенсон і навіть росіянин Абдуллаєв.

Василь Ломаченко неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того інвестував гроші в російську компанію. Також Ломаченко висловлював своє незадоволення митрополитом ПЦУ Епіфанієм.

Раніше повідомлялося про те, скільки Ломаченко заробив за професійну кар’єру та хто йому зробив релігійну "прошивку".

Бокс Василь Ломаченко

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