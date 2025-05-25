Черговий зашквар Ломаченка: український чемпіон зустрівся з митрополитом УПЦ МП

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями IBO та IBF Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) зустрівся з митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Лонгіном або в житті Михайлом Жаром.

Відповідне фото український боксер виклав у себе в соцмережах.

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"Блаженні ви, коли будуть вас ганьбити й гнати, і всіляко несправедливо лихословити за Мене. Радійте й веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах, бо так гнали й пророків, що були до вас. Мир Усім", – процитував біблійний уривок Ломаченко.

Напередодні The Ring виключив Ломаченка з рейтингу легкої ваги. 37-річний боксер у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Їх бій відбувся у травні минулого року, з того часу Лома не провів жодного бою.