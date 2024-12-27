Ломаченко незадоволений Епіфанієм: він задав питання предстоятелю ПЦУ

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями IBO та IBF українець Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) незадоволений інтерв'ю Митрополита Київського Епіфанія. Боксер вважає, що реформа церковного календаря в Україні – це погано.

Текст із своїми думками на опінії предстоятеля ПЦУ Ломаченко опублікував на сторінці в Facebook.

"Яскравий приклад того, коли на біле говорять чорне!



– Ідеальна реформа, яка не розділила суспільство?

Розділила та продовжує розділяти!



– Одиниці, які залишилися святкувати за старим календарем?



Ні, нас не одиниці, нас мільйони!



- "Я завжди заявляв і заявляю, ми хочемо, щоб цей процес проходив мирно та спокійно, без протистояння, тому що ми не маємо права відкривати всередині України ще один релігійний фронт".

Так ви його і відкрили, і не мирно і спокійно, а силою та нахабством, коли били старих та жінок, після чого захоплювали Наші Храми! Дуже цікаво зауважив ведучий: "Але іноді служителі Московської Церкви фізично перешкоджають громадам повернути собі своє".

Служителі Московської церкви в Росії, а у нас служителі Української Церкви. І фізично не перешкоджають, а захищають свої храми, які збудували з людьми. Це все одно, що ви прийдете до людей у ​​дім і скажіть їм, що вони не так живуть у себе вдома, і силоміць відберете у них дім.

– Висока свобода віросповідання?



Ні, йдуть сильні переслідування людей, які не хочуть переходити до ПЦУ, вірні християни бачать, що відбувається, і розуміють, де справжня Апостольська Церква!



– Декілька людей проти переходу, а більшість за?

Зовсім навпаки, більшість людей проти переходу до церкви, яка проповідує насильство та ненависть.



– Інколи трапляються неприємні інциденти?

Не іноді, а в більшості випадків, якщо не у всіх.

Мир Усім", – написав Ломаченко.