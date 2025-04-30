Визначився наступний суперника Камбососа

Колишній чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) наступний бій проведе проти володаря поясу IBF у першій напівсередній вазі Річардсона Гітчінса (19-0, 7 KO).

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Поєдинок відбудеться 14 червня у Нью-Йорку. Вечір боксу пройде на "Медісон Сквер Гарден".

Гітчінс проведе перший захист пояса IBF. Він завоював його у грудні минулого року, коли переміг роздільним рішенням суддів Ліама Паро.

Нещодавно Камбоос переміг Джейка Віллі на вечорі боксу в Австралії. Бій пройшов усю дистанцію з 12 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів – 117:111, 117:111, 115:113.

До цього австралієць востаннє бився у травні минулого року проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.