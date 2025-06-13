Гітчінс переважив Камбососа перед боєм

Колишній чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) та володар поясу IBF у першій напівсередній вазі Річардсон Гітчінс (19-0, 7 KO) пройшли офіційну церемонію зважування.

Американець мінімально переважив австралійця.

Результати зважування

Джордж Камбосос – 63,2 кг

Річардсон Гітчінс – 63,5 кг

Гітчінс проведе перший захист пояса IBF. Він завоював його у грудні минулого року, коли переміг роздільним рішенням суддів Ліама Паро.

Бій відбудеться 14 червня у Нью-Йорку у межах вечору боксу на "Медісон Сквер Гарден".

Нещодавно Камбоос переміг Джейка Віллі на вечорі боксу в Австралії. Бій пройшов усю дистанцію з 12 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів – 117:111, 117:111, 115:113.

До цього австралієць востаннє бився у травні минулого року проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.