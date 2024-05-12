Ломаченко нокаутував Камбососа в поєдинку за титул IBF

Український боксер Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Бій на RAC Arena в австралійському Перті достроково завершився в 11 раунді.

Активнішим на старті поєдинку був українець, який з перших хвилин контролював центру рингу. Його суперник намагався відповідати контратаками.

Атаки Ломаченка у перших раундах були влучнішими, Камбосос намагався пробивати по корпусу українця.

Bringing you ringside early 🔥💺 pic.twitter.com/9VPkQz5lKd — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Ломаченко з кожним раундом збільшував свою перевагу. Василь володів ініціативою та повністю перебоксував австралійця.

За підсумками перших шести раундів тотальна домінація Ломаченка. Його потужні удари досягали цілі. Камбосос намагався відповідати, але йому бракувало влучності.

Beware when Loma downloads the info... 🤖 pic.twitter.com/KDDAjIEnil — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

У 7-му раунді українець відправив суперника на канвас рингу. Джордж зміг піднятися та продовжив бій.

Влучні удари Ломаченка призвели до розсічення на правому оці Камбососа, проте він не здався та продовжив свої комбінації по корпусу Василя.

У чемпіонських раундах Джордж намагався знайти свій шанс в нокауті, відчайдушно завдаючи ударів по Василю. Водночас українець не залишив йому шансів та двічі відправив його в нокдаун в 11 раунді. Після третього падіння австралійця рефері зупинив бій.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Зазначимо, що 12 травня Ломаченко вже перемагав. У 2018 році в бою за чемпіонські пояси WBA (Super) та The Ring в легкій вазі ефектно нокаутував Хорхе Лінареса філігранним ударом по печінці. До слова, тоді ж український боксер уперше побував у нокдауні. Для нього це був дебютний бій у легкій вазі.