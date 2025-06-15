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Чемпіон Бокс

Він чудовий боєць, – Камбосос прокоментував поразку від Гітчінса

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 12:47
Він чудовий боєць, – Камбосос прокоментував поразку від Гітчінса
Річардсон Гітчінс – Джордж Камбосос
Getty images

Колишній суперник Василя Ломаченка Джордж Камбосос висловився про свою поразку чемпіону світу за версією IBF Річардсону Гітчінсу.

Слова боксера наводить Badlefthook.

"Гітчінс чудовий боєць. Я дійсно вірив у перемогу, але сьогодні він був надто добрим для мене. Це був чудовий удар по корпусу. Я зміг піднятись, але рефері має свою роботу.

Перемоги, нічиї, поразки – яка різниця? Бийтесь проти кращих і не підбирайте собі легких суперників", – розповів Камбосос.

Для Річардсона це був перший захист титулу. Кілька місяців тому Камбосос переміг Джейка Віллі на вечорі боксу в Австралії. Бій пройшов усю дистанцію з 12 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів – 117:111, 117:111, 115:113.

До цього австралієць востаннє бився у травні минулого року проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.

Зазначимо, що у ще одному поєдинку цієї ночі олімпійський чемпіон Токіо Крус розгромно переміг японця Мішіро.

IBF Бокс Джордж Камбосос

Джордж Камбосос

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