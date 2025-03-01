Із задоволенням би побився з ним, – Кейшон Девіс кинув виклик Ломаченку

Чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Кейшон Девіс заявив про готовність битись із Василем Ломаченком, який нині володіє поясом IBF.

Про це спортсмен розповів подкасту Million Dollaz Worth of Game.

"Джервонта має побитись зі мною або Шакуром, перш ніж піти на пенсію. Проте не дивуйтесь, якщо я відправлю його у нокаут, бо він занадто малий. Берінчика ніхто не міг зупинити. Ми бились після його найбільшої перемоги в кар'єрі.



Я б із задоволенням побився з Ломаченком. Це дуже легко організувати, він також у Top Rank. Шакур? Ніколи, жодні гроші мене не змусять з ним боксувати", – розповів Девіс.