Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Із задоволенням би побився з ним, – Кейшон Девіс кинув виклик Ломаченку

Володимир Максименко — 1 березня 2025, 12:05
Із задоволенням би побився з ним, – Кейшон Девіс кинув виклик Ломаченку
Кейшон Девіс
Top Rank

Чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Кейшон Девіс заявив про готовність битись із Василем Ломаченком, який нині володіє поясом IBF.

Про це спортсмен розповів подкасту Million Dollaz Worth of Game.

"Джервонта має побитись зі мною або Шакуром, перш ніж піти на пенсію. Проте не дивуйтесь, якщо я відправлю його у нокаут, бо він занадто малий. Берінчика ніхто не міг зупинити. Ми бились після його найбільшої перемоги в кар'єрі.

Я б із задоволенням побився з Ломаченком. Це дуже легко організувати, він також у Top Rank. Шакур? Ніколи, жодні гроші мене не змусять з ним боксувати", – розповів Девіс.

Нагадаємо, 15 лютого американець брутально нокаутував українця Дениса Берінчика, відібравши чемпіонський пояс.

Раніше Шакур Стівенсон закликав організувати його бій з Джервонтою Девісом.

WBO Бокс Василь Ломаченко Кейшон Девіс

Кейшон Девіс

Берінчик опинився у п'ятірці рейтингу WBO
Девіс: Я знав, що з Берінчиком буде легко
Роздоріжжя Дениса Берінчика: завершення кар'єри чи останній танець?
Легендарний Атлас схвально відгукнувся про кривдника Берінчика
Кейшон анонсував ще три поєдинки у 2025 році

Останні новини