Ми всі його хочемо, – Стівенсон назвав найбільший бій у боксі

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон прокоментував свій можливий бій проти Джервонти Девіса, назвавши його "найбільшим у боксі".

Про це американець розповів iFL TV.

"Побачимо, що станеться у поєдинку Девіса – він буде битись проти Роуча, це нелегкий суперник. Все в руках Танка.

Я хочу бій проти Джервонти, Туркі теж хоче. Це найбільший бій у боксі, але зараз йому треба сфокусуватись на своєму супернику", – розповів Стівенсон.