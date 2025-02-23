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Чемпіон Бокс

Ми всі його хочемо, – Стівенсон назвав найбільший бій у боксі

Володимир Максименко — 23 лютого 2025, 09:27
Ми всі його хочемо, – Стівенсон назвав найбільший бій у боксі
Шакур Стівенсон
Sky Sports

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон прокоментував свій можливий бій проти Джервонти Девіса, назвавши його "найбільшим у боксі".

Про це американець розповів iFL TV.

"Побачимо, що станеться у поєдинку Девіса – він буде битись проти Роуча, це нелегкий суперник. Все в руках Танка.

Я хочу бій проти Джервонти, Туркі теж хоче. Це найбільший бій у боксі, але зараз йому треба сфокусуватись на своєму супернику", – розповів Стівенсон.

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Раніше американець оцінив, чи зможе він провести бій із Василем Ломаченком.

Нагадаємо, сьогодні Шакур нокаутував Педлі та захистив свій титул чемпіона світу.

WBC Бокс Шакур Стівенсон Джервонта Девіс

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