Ми всі його хочемо, – Стівенсон назвав найбільший бій у боксі
Шакур Стівенсон
Sky Sports
Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон прокоментував свій можливий бій проти Джервонти Девіса, назвавши його "найбільшим у боксі".
Про це американець розповів iFL TV.
"Побачимо, що станеться у поєдинку Девіса – він буде битись проти Роуча, це нелегкий суперник. Все в руках Танка.
Я хочу бій проти Джервонти, Туркі теж хоче. Це найбільший бій у боксі, але зараз йому треба сфокусуватись на своєму супернику", – розповів Стівенсон.
Раніше американець оцінив, чи зможе він провести бій із Василем Ломаченком.
Нагадаємо, сьогодні Шакур нокаутував Педлі та захистив свій титул чемпіона світу.