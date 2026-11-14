Джервонта Девіс анонсував бій проти Камбососа

Американський боксер Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) може провести поєдинок проти колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа (22-4, 10 КО).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Девіс заявив, що його наступним суперником стане австралієць Камбосос. Поєдинок попередньо планують провести у лютому або березні 2027 року в Чикаго (США).

32-річний американець не виходив на ринг із березня 2025 року, коли звів унічию бій із Ламонтом Роучем. Наразі Девіс має статус чемпіона WBA у відпустці в легкій вазі.

Камбосос востаннє боксував у червні 2025 року, коли достроково програв Річардсону Гітчінсу. Австралієць здобув статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі у 2021 році, сенсаційно перемігши Теофімо Лопеса. Однак уже в наступному поєдинку він втратив усі титули, поступившись Девіну Гейні.

Поверненню Девіса на ринг також заважають юридичні проблеми. У середині січня 2026 року поліція видала ордер на арешт боксера. Джервонту звинувачують у домашньому насильстві щодо його колишньої дівчини та навіть спробі викрадення людини. Наступне судове засідання у справі призначене на 17 листопада.

Раніше Раян Гарсія (26-2, 21 КО) висловив бажання провести реванш проти Джервонти Девіса. Перший бій між боксерами відбувся у квітні 2023-го року. У сьомому раунді Джервонта виконав потужний удар по корпусу Гарсії, який не зміг продовжити поєдинок.