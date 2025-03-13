Чемпіонська арифметика: скільки Ломаченко заробив за свою професійну кар’єру

37-річний чемпіон світу IBF в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко за свою майже 12-річну професійну боксерську кар’єру провів 21 бій, в яких здобув 18 перемог і тричі йшов з рингу переможеним.

Чемпіон порахував, скільки грошей уродженець Білгород-Дністровського заробив за цей час.

За нашою інформацією, "звичайний" гонорар Василя за чемпіонський бій складав близько 2 мільйонів доларів. Зазначимо, що Ломаченко має дуже поважний показник чемпіонських поєдинків в кар'єрі – 17 – це понад 80 відсотків зі всіх боїв на професійному рингу.

За нашими підрахунками, сумарно уродженець Білгород-Дністровського заробив за кар’єру близько 38 мільйонів доларів. Але після сплати податків та комісії своїй промоутерській компанії Top Rank, менеджеру Егісу Клімасу та команді залишилося близько 24 мільйонів доларів.

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Якщо ж відповідає дійсності інформація, що цей залишок гонорарів Василь ділить зі своїм тренером та батьком Анатолієм Ломаченком у розмірі 50 на 50, то "чистий" прибуток дворазового олімпійського чемпіона склав близько 12 мільйонів доларів.

Враховуючи, що свою професійну боксерську кар’єру Ломаченко розпочав у 2013 році, фактично його дохід складає 1 мільйон доларів на рік.

Відповідно, 12 мільйонів доларів заробив Анатолій Ломаченко. Судячи зі всього, Василь та його батько Анатолій є одними з найбагатших мешканців Білгород-Дністровського.

На зароблені гроші Василь, зокрема, придбав будинок в США, який вже більше ніж пів року не може продати.

Ще до повномасштабного вторгнення дворазовий олімпійський чемпіон побудував у Затоці Одеської області стильний Loma Club Hotel. Тобто, зароблені в США гроші вклав в українську економіку, що, безумовно, є гарним прикладом для інших відомих українців.

Але, на жаль, інвестував Василь і в проєкти, які під час повномасштабного вторгнення у більшості українців викличуть тільки відверто негативні емоції.

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Свій останній бій Ломаченко провів 10 місяців тому, коли в травні 2024 року в Австралії переміг місцевого боксера Джорджа Камбососа-молодшого. Ця перемога принесла Василю титул IBF. Зараз боксер з українським паспортом проходить реабілітацію після травм.

Міжнародна боксерська федерація надала Ломаченку відстрочку для проведення захисту титулу до 8 жовтня 2025 року. Тобто, Василь має майже 17 місяців перерви з того часу, як завоював чемпіонський пояс IBF. Очікується, що уродженець Білгород-Дністровського проведе на професійному рингу ще один бій.