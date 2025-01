Ломаченко інвестував гроші в російську компанію. Її власник був довіреною особою Путіна на виборах

Василь Ломаченко за свою професійну боксерську кар’єру, яка триває з 2013 року, заробив двозначну цифру в мільйонах доларів. Інвестував їх уродженець Білгород-Дністровського в різні проєкти.

Наприклад, ще до повномасштабного вторгнення дворазовий олімпійський чемпіон побудував в Затоці Одеської області стильний Loma Club Hotel.

Loma Club Hotel

Тобто, заробив гроші в США і вклав їх в українську економіку, що, безумовно, є гарним прикладом для інших відомих українців.

Але як виявилось, інвестує Василь і в проєкти, які під час повномасштабного вторгнення у більшості українців викличуть тільки відверто негативні емоції.

Серед таких проєктів – розташований в Лос-Анджелесі ресторан Novikov Beverly Hills, який працює по франшизі російського ресторатора та бізнесмена Аркадія Новикова.

Хто такий Аркадій Новиков

Один із перших рестораторів РФ, який почав будувати свою бізнес-імперію ще на початку 90-х років минулого століття.

Ресторатор знайомий з усією політичною верхівкою Росії. В одному з перших його закладів "Царская охота" любив відпочивати та проводити зустрічі перший президент Росії Борис Єльцин.

Особисто знайомий із правителем Росії Володимиром Путіним та був членом Вищої ради партії "Єдина Росія".

Бізнесмен у своїх інтерв'ю намагається уникати відповідей на питання про знайомство з диктатором, повторюючи загальні фрази.

"Я знайомий з усіма", – любить повторювати бізнесмен.

Проте неодноразово розповідав, що його перші ресторани в 90-х роках захистив від організованих злочинних формувань високопосадовець із КДБ.

Новиков був довіреною особою Володимира Путіна на виборах у 2012-му та 2018-му роках. Компанія ресторатора неодноразово обслуговувала урядові та президентські заходи.

Серед бізнес-партнерів ресторатора – сім'ї прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та ексміністра оборони Анатолія Сердюкова. Російські ЗМІ неодноразово звинувачували Новикова у спільних корупційних схемах з Мішустіним, які пов'язані з історичною та елітною нерухомостями.

Компанія Новікова Novikov Group має мережу ресторанів по всьому світу: Novikov Cafe Dubai в ОАЕ, Novikov Ibiza в Іспанії, Novikov Istanbul у Туреччині, Novikov Jeddah у Саудівській Аравії, Novikov London у Великій Британії, Novikov Miami та Novikov Beverly Hills у США.

Для бізнес-партнерів компанії є декілька опцій – можна придбати франшизу або стати співінвестором одного з ресторанів. Судячи з усього, цю опцію і використав Ломаченко.

Як свідчать американські реєстри від 04/10/2024, компанія Novikov LA LLC, яка володіє та управляє рестораном Novikov Beverly Hills, серед своїх співвласників (Managers of Members – довіренні особи в управління частки компанії), окрім Аркадія Новікова має ще декілька осіб і компаній, в тому числі Loma Power Holding.

Дивимося реєстрові документи Loma Power Holdings від 11/19/2024. Chief Executive Officer (головний виконавчий директор) Loma Power Holdings – Vasyl Lomachenko. Секретар та головний фінансовий директор (Chief Financial Officer) – його менеджер, американець з литовським корінням Egidiyus Klimas, відомий у боксерському світі як Egis Klimas.

Тип бізнесу Loma Power Holdings – консалтинг.

За інформацією "Чемпіона", Клімас, який був знайомий з Новиковим ще по відкриттю ресторану Novikov Miami, у 2021 році став співвласником Novikov Beverly Hills і залучив до цього проєкту компанію Василя Ломаченка.

А тепер трохи про заклад. Novikov Beverly Hills розрахований на 250 посадкових місць, знаходиться за адресою 257 N Canon Drive, Beverly Hills, California 90210.

Ресторан Novikov Beverly Hills

Девіз ресторану – London’s finest in the heart of Los Angeles (Найкраще з Лондона у серці Лос-Анджелеса).

Співрозмовниця "Чемпіона", яка проживає у США, розповіла, що заклад має не дуже добру славу – як місце зйому "елітних" дівчат з пострадянського простору.

Нагадаємо, що чинний чемпіон світу IBF в лайтвейті (до 61,2 кг) Василь Ломаченко за майже три роки повномасштабної війни жодного разу прямо не засудив російських загарбників і правителя Росії Володимира Путіна. Можливо, одна з причин цього – спільні бізнес-проєкти з представниками країни-агресора...